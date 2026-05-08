39 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm tại Trường Đại học Hồng Đức

Chiều 8/5, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với chủ đề: “Career Day 2026 - Kết nối tài năng, Kiến tạo tương lai”.

Trường Đại học Hồng Đức ký kết hợp tác với đối tác.

Ngày hội thu hút sự tham gia của 39 đơn vị, doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 vị trí việc làm trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực tuyển dụng tập trung ở nhiều ngành nghề như dịch vụ, cơ khí, viễn thông, công nghệ thông tin, may mặc, da giày, tài chính - ngân hàng, giáo dục, du học và xuất khẩu lao động..., thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người lao động đến tìm hiểu, đăng ký ứng tuyển.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS Lê Hoằng Bá Huyền nhấn mạnh: “Trường Đại học Hồng Đức xác định mục tiêu không chỉ đào tạo sinh viên tốt nghiệp mà còn đào tạo những người lao động có năng lực thực tiễn, khả năng thích ứng và phát triển bền vững trong môi trường làm việc thực tế. Doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tuyển dụng mà còn là đối tác chiến lược trong quá trình đào tạo.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức tiếp nhận tài trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường; tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, qua đó nâng cao năng lực thực hành và khả năng thích ứng với thị trường lao động trong giai đoạn mới”.

Tại chương trình, Trường Đại học Hồng Đức đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác như: Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh; Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức; Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ; Ngân hàng TMCP Techcombank - Chi nhánh Thanh Hóa; Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort; Công ty CP Vacxin Việt Nam (VNVC) Thanh Hóa và Công ty CP Đầu tư Phát triển VinaGreen.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng nhân lực và kỳ vọng đối với sinh viên hiện nay, qua đó góp phần định hướng đào tạo, giúp nhà trường từng bước rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây được xem là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái đào tạo - việc làm bền vững.

Các doanh nghiệp tư vấn việc làm, tuyển dụng tại các gian hàng.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp tại các gian hàng. Qua đó, sinh viên có cơ hội thể hiện năng lực, doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự phù hợp, đồng thời nhiều cơ hội việc làm được kết nối ngay tại chương trình.

Ngày hội việc làm năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của Trường Đại học Hồng Đức trong việc kết nối doanh nghiệp với nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn và hỗ trợ sinh viên hội nhập thị trường lao động.