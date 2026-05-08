Ninh Bình: Đóng lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt Bắc – Nam

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường sắt, qua khảo sát thực tế, Đội CSGT đường bộ số 3 đã triển khai phương án xử lý điểm đen tiềm ẩn tai nạn.

Xóa bỏ "điểm nóng" mất an toàn giao thông

Cụ thể, vị trí được rào chắn nằm tại Km42+500 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình. Đây là lối đi tự mở do người dân tự phát, không có hệ thống cảnh báo tự động hay gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao về tai nạn giao thông đường sắt.

Đóng lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn phường Duy Hà (tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Quốc Toản, Phòng Cảnh sát giao thông

Việc thi công đóng lối đi có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh); Công ty Đường sắt Hà Ninh; UBND và Công an phường Duy Hà.

Quá trình thực hiện diễn ra theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Đặc biệt, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương cũng như đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Giải pháp căn cơ để giảm thiểu tai nạn đường sắt

Việc xóa bỏ các lối đi tự mở là một trong những giải pháp quan trọng nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt, giảm thiểu tối đa các điểm giao cắt nguy hiểm. Đây là hành động thiết thực để kiềm chế và kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Việc đóng lối đi tự mở qua đường sắt Bắc – Nam nhằm giảm thiểu tai nạn. Ảnh: Quốc Toản, Phòng Cảnh sát giao thông

Song song với việc cưỡng chế, rào chắn, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tự ý mở lại hoặc phát sinh lối đi trái phép qua đường sắt; Sử dụng các đường ngang, cầu vượt hoặc lối đi hợp pháp khi tham gia giao thông.

Được biết, thời gian tới cơ quan chức năng Ninh Bình sẽ tiếp tục kiểm tra thường xuyên. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm hành vi phá hoại rào chắn, mở lối đi trái phép sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.