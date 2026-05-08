Theo chân người Dao ở Bản Lồm leo núi, xuyên rừng tìm cây thuốc quý

Những cây thuốc quý của người Dao ở thôn Bản Lồm, xã Nam Cường thường được lấy từ rừng về. Với đồng bào Dao nơi đây, mỗi chuyến đi rừng là một lần thực hành và gìn giữ tri thức cha ông để lại với những bài thuốc nam gia truyền.

Để hái được những vị thuốc nam người Dao thôn Bản Lồm, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên phải xuyên rừng, vạch lá tìm kiếm.

Cánh rừng nào có loại thuốc quý gì đều được người Dao thôn Bản Lồm, xã Nam Cương, tỉnh Thái Nguyên ghi nhớ trong đầu.

Một cây đu đủ rừng chuyên trị bệnh xương khớp được phát hiện trong chuyến đi rừng của người dân địa phương.

Anh Triệu Tiến Vượng thôn Bản Lồm, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên hái lá đu đủ rừng trị bệnh xương khớp.

Anh Vượng chỉ cho chúng tôi những cây thuốc trong bài thuốc trị bệnh xương khớp của người Dao.

Các cây thuốc lấy về từ rừng được băm lát, phơi khô để phối trộn trong những bài thuốc gia truyền của người Dao.

Một góc thôn Bản Lồm, xã Nam Cương, tỉnh Thái Nguyên, xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng, nơi có nhiều loại thuốc nam quý hiếm.

Nghề bốc thuốc nam của người Dao ở Bản Lồm không chỉ là nghề truyền thống mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Các sản phẩm như thuốc tắm, thuốc ngâm chân, thuốc xương khớp, dạ dày, đại tràng hay trà thảo dược thường được bày bán ở các chợ phiên.

Thuốc nam thành phẩm của người Dao thôn Bản Lồm, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên rất đa dạng.

Cùng với đó, nghề hái thuốc nam cũng đang mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm, nhất là khi xu hướng về với thiên nhiên của các du khách đang ngày một cao. Được theo chân người dân bản Dao vào rừng tìm hiểu về cây thuốc và cách chế biến dược liệu chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị.