Theo chân người Dao ở Bản Lồm leo núi, xuyên rừng tìm cây thuốc quý
Chiến Hoàng
08/05/2026 8:44 AM (GMT+7)
Để tìm được những cây thuốc quý, người Dao thôn Bản Lồm, xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên phải lặn lội rừng già từ sớm tinh sương, thậm chí phải leo qua những vách núi chênh vênh, ẩm ướt, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Những cây thuốc quý của người Dao ở thôn Bản Lồm, xã Nam Cường thường được lấy từ rừng về. Với đồng bào Dao nơi đây, mỗi chuyến đi rừng là một lần thực hành và gìn giữ tri thức cha ông để lại với những bài thuốc nam gia truyền.
Nghề bốc thuốc nam của người Dao ở Bản Lồm không chỉ là nghề truyền thống mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình. Các sản phẩm như thuốc tắm, thuốc ngâm chân, thuốc xương khớp, dạ dày, đại tràng hay trà thảo dược thường được bày bán ở các chợ phiên.
Cùng với đó, nghề hái thuốc nam cũng đang mở ra hướng phát triển du lịch trải nghiệm, nhất là khi xu hướng về với thiên nhiên của các du khách đang ngày một cao. Được theo chân người dân bản Dao vào rừng tìm hiểu về cây thuốc và cách chế biến dược liệu chắc chắn sẽ là một trải nghiệm thú vị.
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