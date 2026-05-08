Phó Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo "gỡ vướng" dự án ngành điện, cụm công nghiệp

Cụ thể, theo báo cáo của UBND Quảng Ninh, thời gian qua, các cơ quan trực thuộc tỉnh, đã tích cực triển khai các thủ tục về đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tuy nhiên, qua phản ánh của các đơn vị ngành Điện, một số dự án vẫn gặp nhiều vấn đề vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch.

Nguyên nhân được đưa ra là do các chủ đầu tư chưa bao quát đầy đủ nhiệm vụ giao cho nhà thầu tư vấn và thi công. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự tập trung trong đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và các công việc liên quan.

Dự án điện gió đầu tiên được khởi công tại Quảng Ninh tháng 4/2026 vừa qua đem lại nhiều kỳ vọng cho ngành năng lượng của tỉnh. (Ảnh: QN)

Nhằm giải quyết các tồn tại vướng mắc về đất đai, GPMB, Phó Chủ tịch Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương liên quan, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, chủ đầu tư các cụm công nghiệp chủ động tổ chức thực hiện ngay các giải pháp phù hợp.

Trong đó, Chủ đầu tư các dự án điện, cụm công nghiệp định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo tiến độ triển khai các dự án, các khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng về Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Công Thương theo dõi.

Về phía các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư các công trình điện đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các dự án.

Sở Công Thương có nhiệm vụ đôn đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Quảng Ninh kịp thời báo cáo tiến độ triển khai các dự án, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, đầu mối phối hợp với chủ đầu tư các công trình điện và các sở ngành, UBND các xã phường, đặc khu liên quan tổng hợp các khó khăn vướng mắc các nội dung liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng đối với các công trình điện của ngành điện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng.

Theo thông tin từ UBND Quảng Ninh, toàn tỉnh hiện có 22 dự án đang triển khai với tổng diện tích cần thu hồi gần 8.900ha. Công tác này ảnh hưởng trực tiếp đến gần 16.000 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được trên 6.900ha, đạt tỷ lệ 80,22%. Cụ thể, 3 dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, 16 dự án có diện tích giải phóng mặt bằng tăng so với kỳ báo cáo trước, 2 dự án giữ mức ổn định và 1 dự án đang thực hiện kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Diện tích còn lại cần tiếp tục thực hiện là trên 1.700ha, liên quan đến hơn 5.800 đối tượng chưa thu hồi đất.