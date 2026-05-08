Đồng bào Phật giáo Thanh Hóa đóng góp hơn 260 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội

25 năm phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”

Hưởng ứng lời phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của MTTQ và các ngành, địa phương, suốt 25 năm qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng tăng ni, Phật tử trong toàn tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.D

Trong quá trình thực hiện phong trào, tăng ni luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều vị tăng ni có uy tín được Nhân dân tín nhiệm bầu tham gia HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp, góp phần khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, tăng ni, Phật tử trong tỉnh tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và các ngành phát động. Từ năm 2008 đến nay, thông qua các hoạt động vận động, quyên góp, đồng bào Phật giáo trong tỉnh đã đóng góp hơn 260 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều mô hình thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được duy trì hiệu quả như “Bếp ăn tình thương” tại chùa Thanh Hà; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 74 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2024 - 2025.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.D

Cùng với đó, tăng ni, Phật tử còn chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc tu bổ, tôn tạo chùa cảnh, giữ gìn môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, duy trì các nghi lễ, lễ hội truyền thống của địa phương.

Thanh Hóa khen thưởng các điển hình Phật giáo tiêu biểu

Đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa có 73/194 chùa được công nhận “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh và khẳng định vai trò của Phật giáo trong sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: H.D

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời nêu bật nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa suốt 25 năm qua.

Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả phong trào, phấn đấu có thêm nhiều chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng tăng ni, Phật tử trong toàn tỉnh đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

Ông Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: H.D

Đồng thời, ông ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Theo ông Trịnh Tuấn Sinh, phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” đã thực sự trở thành điểm sáng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tôn giáo trong tình hình mới; tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên, trong đó có Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. Ảnh: H.D

Tại hội nghị đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 30 tập thể, 30 cá nhân và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cho 29 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001 - 2026.