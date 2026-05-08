Thái Nguyên mở màn mùa du lịch 2026 bằng chuỗi sự kiện “bùng nổ” tại Hồ Núi Cốc, Ba Bể
PV
08/05/2026 8:43 AM (GMT+7)
Từ ngày 15 - 17/5 tới đây, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật quy mô lớn nhằm khởi động mùa du lịch năm 2026, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các sản phẩm du lịch đặc trưng tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Theo kế hoạch, lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào tối 15/5 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình được xây dựng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, qua đó góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch cũng như những nét đặc trưng của vùng đất xứ Trà.
Trong chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày, điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn mô tô nước Jet Ski mở rộng năm 2026 tại Hồ Núi Cốc với sự góp mặt của nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Sự kiện hứa hẹn tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình văn hóa – thể thao hấp dẫn khác cũng sẽ đồng loạt diễn ra như chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể”, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” tại Ba Bể và Gala Xiếc toàn quốc.
Cũng trong dịp này, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch năm 2026 với chủ đề “Hành trình khám phá Thái Nguyên”, qua đó lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương trên các nền tảng truyền thông số.
Trước thềm khai mạc mùa du lịch, địa phương đã tổ chức tọa đàm kết hợp hoạt động “Trà sáng cùng doanh nhân” với chủ đề “Nông nghiệp xanh và định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”, tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong lĩnh vực du lịch – nông nghiệp.
Hiện nay, các phương án về hậu cần, an ninh, an toàn và công tác phối hợp tổ chức đang được các đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương hoàn thiện nhằm bảo đảm chương trình diễn ra chu đáo, an toàn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách.
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