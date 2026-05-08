Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn
Hoàng Tính
08/05/2026 12:02 PM (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với lực lượng Biên phòng và các đơn vị chức năng trong công tác nắm tình hình, kiểm soát địa bàn, tuyến trọng điểm. Qua đó, nhiều vụ việc liên quan đến vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đã được kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy địn
Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của hoạt động phạm tội ma túy có yếu tố xuyên quốc gia, các đối tượng thường lợi dụng khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới để trung chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng chức năng đã tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với các đường dây, đối tượng trọng điểm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Qua công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Trước đó, ngày 27/3/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 25/3/2026 tại thôn Kéo Kham, xã Đồng Đăng do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chuyển đến theo thẩm quyền.
Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan yếu tố nước ngoài, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, mở rộng.
Đối tượng liên quan là Lu ZhiShen (sinh năm 1968, tại Quảng Tây, TQ). Tang vật thu giữ ban đầu gồm 01 gói heroin có khối lượng 23,839 gam, 02 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phố Kim Đồng, thôn Dây Thép, xã Đồng Đăng. Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 04 bánh heroin có tổng khối lượng 1.284,750 gam; 01 túi nilon chứa ma túy Methamphetamine có khối lượng 362,060 gam cùng một số vật chứng liên quan.
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để mua ma túy, sau đó cất giấu tại nơi ở nhằm chia nhỏ, vận chuyển về nước tiêu thụ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án từ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thành “Mua bán trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố bị can đối với L.Z.S về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
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