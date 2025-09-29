6 người bị thương, hàng trăm hec-ta lúa bị đổ do bão ở Hải Phòng

Chiều 29/9, do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau bão số 10 và lốc xoáy đã gây ra thiệt hại đáng kể cho TP. Hải Phòng.

Tại xã Khúc Thừa Dụ (Hải PHòng) đã ghi nhận 4 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, 3 trường hợp còn lại bị thương nhẹ đã được sơ cứu kịp thời.





Những thiệt hại về tài sản đã xảy ra tại Hải Phòng do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau số 10. Ảnh DM.

Trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ cũng bị tốc mái, vỡ kính tại Trung tâm Hành chính công (480m2), lán để xe đổ sập, tường bao và biển hiệu bị hư hại. Tại các thôn, 9 cột điện gãy đổ, 1 nhà dân bị sập, 62 nhà bị tốc mái, cùng 33 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái và 415m tường bao đổ. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn với khoảng 600 ha lúa mùa bị đổ, ngập và 30 ha rau màu bị đổ.

Tại xã Vĩnh Am (Hải PHòng) ghi nhận ban đầu có 7 nhà tốc mái hoàn toàn, 24 hộ tốc mái một phần. Chợ Bào bị sập 400 m2 lán tôn và tấm lợp proxi măng. 10-12 ha lúa bị đổ. Địa bàn xã Tân Minh cũng ghi nhận

Hàng trăm héc-ta lúa mùa tại Hải Phòng đã ghi nhận có thiệt hại. Ảnh DM.

Xã Tân An và xã Hồng Châu, các địa phương này ghi nhận thiệt hại nhẹ hơn, chủ yếu là một số diện tích lúa mùa bị đổ (61 ha tại Hồng Châu), chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản.



