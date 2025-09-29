6 người bị thương, hàng trăm hec-ta lúa bị đổ do bão ở Hải Phòng
Nguyễn Đại
29/09/2025 6:00 PM (GMT+7)
Hải Phòng ghi nhận 6 người bị thương, hàng trăm hec-ta lúa bị đổ do bão.
Chiều 29/9, do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau bão số 10 và lốc xoáy đã gây ra thiệt hại đáng kể cho TP. Hải Phòng.
Những thiệt hại về tài sản đã xảy ra tại Hải Phòng do ảnh hưởng bởi mưa lớn sau số 10. Ảnh DM.
Trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ cũng bị tốc mái, vỡ kính tại Trung tâm Hành chính công (480m2), lán để xe đổ sập, tường bao và biển hiệu bị hư hại. Tại các thôn, 9 cột điện gãy đổ, 1 nhà dân bị sập, 62 nhà bị tốc mái, cùng 33 chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái và 415m tường bao đổ. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn với khoảng 600 ha lúa mùa bị đổ, ngập và 30 ha rau màu bị đổ.
Hàng trăm héc-ta lúa mùa tại Hải Phòng đã ghi nhận có thiệt hại. Ảnh DM.
Xã Tân An và xã Hồng Châu, các địa phương này ghi nhận thiệt hại nhẹ hơn, chủ yếu là một số diện tích lúa mùa bị đổ (61 ha tại Hồng Châu), chưa có thiệt hại lớn về người và tài sản.
