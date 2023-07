7 tips chống lão hóa đơn giản giúp làn da như mơ

Bảo vệ làn da của bạn

Bạn có thể bảo vệ làn da bằng cách tìm bóng râm, che chắn bằng quần áo chống nắng như áo dài tay, quần dài, mũ rộng vành và kính râm có khả năng chống tia cực tím – và sử dụng kem chống nắng phổ rộng, SPF 30 (hoặc cao hơn) và chống nước.

Bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày cho tất cả các vùng da không được che bằng quần áo. Để bảo vệ hiệu quả hơn, hãy tìm quần áo có nhãn yếu tố bảo vệ chống tia cực tím (UPF).

Thoa thuốc nhuộm da tự thân

Rất nhiều người muốn đổi làn da thành ngăm đen để nhìn cho khỏe khoắn. Tuy nhiên thay vì nhuộm da dưới ánh nắng mặt trời, mỗi khi bạn bị rám nắng bạn sẽ khiến làn da lão hóa sớm.

Tránh các biểu hiện trên khuôn mặt lặp đi lặp lại

Nếu bạn liên tục co các cơ giống nhau trong nhiều năm, các đường co cơ này sẽ trở nên vĩnh viễn. Đeo kính râm có thể giúp giảm các nếp nhăn do nheo mắt.

Chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng

Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều trái cây tươi và rau quả có thể giúp ngăn ngừa tổn thương dẫn đến lão hóa da sớm. Không chỉ vậy, chế độ ăn uống chứa nhiều đường hoặc các loại carbohydrate tinh chế khác có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tập thể dục thường xuyên

Kết quả từ một vài nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục vừa phải có thể cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch. Do đó, điều này có thể mang lại cho làn da vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Làm sạch da nhẹ nhàng

Chà xát da mạnh có thể gây kích ứng da, có thể làm tăng tốc độ lão hóa da. Rửa nhẹ nhàng giúp loại bỏ ô nhiễm, lớp trang điểm và các chất khác mà không gây kích ứng da của bạn. Rửa mặt hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi nhiều.

Đổ mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ hoặc đội mũ bảo hiểm, gây kích ứng da, vì vậy bạn muốn rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi.

Ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da gây châm chích hoặc bỏng

Khi da bạn bị bỏng hoặc châm chích, điều đó có nghĩa là da bạn đang bị kích ứng. Kích ứng da của bạn có thể làm cho nó trông già hơn.

Một số sản phẩm chống lão hóa do bác sĩ da liễu kê đơn có thể gây bỏng hoặc châm chích trong thời gian đầu dùng thuốc. Chỉ cần chắc chắn để cho bác sĩ da liễu của bạn biết để nhận được các lời khuyên hữu ích.

Bằng cách bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời, bạn cho nó cơ hội để sửa chữa một số tổn thương. Nếu các dấu hiệu lão hóa da làm phiền bạn, bạn có thể đến gặp bác sĩ da liễu.

Theo Xe & Thể thao