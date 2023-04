9 món ăn ngon Hải Phòng

1. Cá mòi kho

Cá mòi kho là món ăn đầu tiên mà thực khách nên thử khi đến vùng đất này. Đây không chỉ là món ăn nổi tiếng của vùng Kiến Thụy mà đã được bán ra các tỉnh thành lân cận, hay thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài.

Điểm đặc biệt của món cá kho này là cá mòi được đánh bắt tươi mỗi ngày, được làm sạch và tẩm ướp gia vị trong 30 phút. Sau đó được cho vào nồi đất và đun trên than củi từ 8-10 tiếng. Cá mòi kho ngon thì phải nhừ xương, có hương vị đậm đà, mùi thơm đặc trưng và con cá phải thật béo ngậy.

2. Nem cua bể

Là một trong những món đặc sản được nhiều du khách tìm đến nhất, nem cua bể được làm từ những nguyên liệu chính như trứng gà, thịt lợn nạc vai băm nhuyễn, thịt tôm tươi, thịt cua bể tươi. Chúng được gói lại trong một gói cố định. Khi dùng, các bạn có thể chiên lên.

Mọi người nên dùng thêm với tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt, ăn cùng với rau và dưa leo để tránh bị ngán. Với hương vị đậm đà, rõ mùi cua biển, vỏ bánh giòn, thơm ngon khiến ai cũng phải lòng ngay đầu tiên thưởng thức.

3. Bánh đa cua

Đây có thể nói là món ăn trở thành thương hiệu, làm nên tên tuổi cho nền ẩm thực đất Hải Phòng. Bánh đa cua được chế biến từ những nguyên liệu dễ ăn như gạch cua đồng nấu kèm với các loại rau rút, rau cần cùng sợi bánh đa cua thơm ngon, thêm chút rau thơm và chả viên lá lốt,mang đến hương vị thanh khiết, làm hài lòng cả những người ăn khó tính nhất.

Vị ngọt đậm đà của nước dùng cùng độ dai của sợi bánh đa sẽ khiến người ăn không khỏi trầm trồ mỗi khi có dịp thưởng thức món ăn đặc sản ở Hải Phòng này.

4. Nem chua

Từ một đặc sản của làng quê xã An Thọ, huyện An Lão, nem chua An Thọ giờ đây đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Nhắc đến nem chua có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới nem chua Thanh Hóa, tuy nhiên với những người sành ăn, nem chua An Thọ cũng ngon không kém phần. Đây là một món ăn được sử dụng rất phổ biến, có thể ăn kèm với thức ăn hàng ngày trong bữa cơm. Hơn nữa còn là một món đồ nhắm để nhâm nhi bên ly rượu.

Khi thưởng thức nem chua An Thọ, người ta thường dùng kèm với các loại rau sống như lá sung, xà lách. Rưới thêm chút nước chấm chua ngọt, vài ly rượu nữa là đã có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngon của món ăn này.

5. Chả chìa

Chả chìa có nguồn gốc từ một làng nghề làm giò chả lâu đời, chúng cũng được đặt tên theo vùng đất này. Chả chìa Hạ Lũng có hình dáng giống như nem lụi của miền Trung, tuy nhiên cách chế biến và nguyên liệu lại hoàn toàn khác. Chả được làm từ thịt lợn, mỡ phần và mực một nắng của Cát Bà, sau đó cuốn quanh thanh mía tạo hương vị đậm đà.

6. Giá bể

Giá bể là một món ăn vô cùng đặc trưng tại Hải Phòng và chắc cũng chỉ có tại nơi đây là có món này. Vào một mùa nhất định, loài sinh vật này mới xuất hiện. Nó dùng để chế biến ra món ăn có vẻ ngoài hơi khác dị một chút.

Những người ăn không quen ăn ban đầu có lẽ sẽ hơi khó chịu. Cách chế biến thường thấy nhất đó là giá bể xào giữ nguyên vỏ. Người thưởng thức phải tự mình bỏ lớp vỏ ra. Vị ngọt thơm của giá bể kết hợp cùng với nước sốt thơm ngon tạo nên một món ăn cực kỳ đặc sắc.

7. Bánh mỳ cay

Bánh mỳ cay là một món ăn mà các bạn nhất định phải thử khi đến với thành phố Hải Phòng. Mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng bán bánh mì cay dọc các con phố lớn nhỏ. Đây cũng có thể xem là một nét truyền thống của người dân nơi đây.

Bánh mì thơm ngon với một ít pate làm nhân ở chính giữa. Khi ăn sẽ chấm cùng chí trương, đây là một loại nước chấm được ăn kèm với bánh mì, nó sẽ mang đến hương vị cay the đặc trưng.

8. Cháo cay

Cháo cay không phải là một món ăn có nguyên liệu quá đặc biệt. Tuy nhiên, cách chế biến và đặc biệt là “vị cay” của chúng chính là điều gây ấn tượng khó quên với thực khách.

Cháo được nấu bằng gạo xay nhuyễn mịn, nấu cùng với nước hầm xương và ăn kèm thịt trai xào hoặc thịt lươn, sườn heo,… Tuy nhiên điều làm nên hương vị của món ăn này có lẽ là phần ớt bột rắc lên trên kích thích vị cay nồng. Nếu như bạn không ăn được cay có thể bỏ qua hoặc cho một ít để dậy mùi nhé.

9. Dừa dầm

Dừa dầm không chỉ là đặc sản tại Hải Phòng mà món ăn này còn gây sốt ở nhiều nơi bởi hương vị thơm ngọt, thanh mát, béo ngậy từ nước cốt dừa. Đây là món ăn giải khát cực đã trong mùa hè nóng nực.

Nguyên liệu chính của món này khá dễ tìm, như cùi dừa nạo sợi, thạch rau câu dừa, sữa dừa, trân châu nhân dừa,… nhưng để tạo nên hương vị chính gốc ở Hải Phòng thì chỉ có thể thưởng thức tại đây, các bạn mới có thể cảm nhận được.





Theo SaoStar