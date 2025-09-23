Ai đang mua hàng loạt "huyền thoại" smartphone tại Việt Nam?

Việt Nam đang chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong văn hóa tiêu dùng, đặc biệt là ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Những món đồ xa xỉ giá trị độc bản ngày càng được ưa chuộng. Không khó để bắt gặp những chiếc smartphone có giá trị hàng trăm triệu đồng trong giới siêu giàu Việt Nam. Thậm chí, rất nhiều mẫu là phiên bản giới hạn trên thế giới cũng được các "đại gia" Việt sở hữu.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, kéo theo mức thu nhập ngày càng cao và tâm lý tiêu dùng ngày càng chọn lọc, đề cao giá trị cá nhân. Những sản phẩm từng được xem là xa xỉ, đặc biệt là smartphone cao cấp, nay trở thành tuyên ngôn về phong cách, khẳng định vị thế của giới trung - thượng lưu Việt.

Điều đáng chú ý là khách hàng của các thương hiệu này không chỉ là những "đại gia" truyền thống. Báo cáo từ Vertu Việt Nam cho thấy, trong quý I/2025, có đến 65% khách hàng mới dưới 45 tuổi, với nhóm 30-40 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất. Họ là những doanh nhân trẻ, nhà sáng lập startup, KOLs... những người thành công sớm và khao khát thể hiện bản sắc riêng biệt. Thậm chí, gần 20% khách hàng là nữ, cho thấy xu hướng sử dụng sản phẩm siêu sang đã vượt ra khỏi giới nam doanh nhân. Điều này phản ánh một thế hệ tiêu dùng mới: tự tin, cá tính và sẵn sàng chi trả để sở hữu những giá trị độc nhất.

Quantum Flip Black Obsidian Agate

Quantum Flip Black Obsidian Agate đang gây sốt tại Việt Nam dù rằng mức giá của mẫu máy này lên tới 179 triệu đồng. Chỉ riêng quý III/2025, khách hàng tìm hiểu và đặt cọc phiên bản này tại Vertu đã tăng 40% so với quý trước.

Đây là phiên bản giới hạn được Vertu chế tác với mặt lưng từ đá mã não (Agate) quý hiếm, có hoạ tiết vân và màu sắc độc nhất vô nhị. Khung viền máy sử dụng thép siêu cứng, với những chi tiết được hoàn thiện bằng thủ công tinh xảo, giúp Black Obsidian Agate toát lên sự thanh lịch và quyền lực.

Với dòng điện thoại này, khách hàng có thể yêu cầu khắc tên, chữ ký, chọn phối hợp thêm những chất liệu cao cấp như da cá sấu, vàng hoặc kim cương để biến chiếc điện thoại thành dấu ấn cá nhân độc đáo.

Quantum Flip Black Crocodile

Quantum Flip Black Crocodile là lựa chọn tinh tế cho giới lãnh đạo và doanh nhân thành đạtvới thiết kế khung kim loại Basalt đen mờ kết hợp mặt lưng da cá sấu cao cấp.

Cùng với đó là thiết kế gập nhỏ gọn, giúp doanh nhân có thể dễ dàng đặt chiếc smartphone Black Crocodile trong túi áo vest hay cặp da, trở thành bạn đồng hành trong các cuộc họp quan trọng và những chuyến công tác.

Các dòng điện thoại Quantum Flip còn có hệ thống bảo mật ba lớp gồm mã hóa lượng tử, chip bảo mật vật lý và cơ chế tự xóa dữ liệu khẩn cấp, mang đến chuẩn an toàn thông tin tối đa. Chính nhờ tích hợp công nghệ bảo mật hàng đầu đã giúp Quantum Flip Black Crocodile trở thành "tấm khiên" bảo vệ quyền riêng tư cho những cá nhân đề cao tính bảo mật tuyệt đối.

Bên cạnh thiết kế và vật liệu, công nghệ bảo mật chính là yếu tố làm nên giá trị cốt lõi của một chiếc điện thoại xa xỉ.

Tại Việt Nam, ngoài những dòng máy kể trên, còn có nhiều với dòng sản phẩm như Signature V 4G, Metavertu 2 Max hay Ironflip... có giá cả trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi chiếc.