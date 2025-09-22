Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho cà, trứng cuộn thịt băm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Trứng cuộn thịt băm – 20.000 đồng

3. Cá nục kho cà chua – 60.000 đồng

4. Rau cải luộc, nước luộc làm canh – 10.000 đồng

5. Đậu phụ rán giòn: 10.000 đồng

6. Tráng miệng: Ổi – 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Trứng cuộn thịt băm

• Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, 100g thịt heo băm, hành khô, hành lá.

• Cách làm: Phi thơm hành, xào sơ thịt băm cùng chút nước mắm. Đập trứng, đánh tan, dàn mỏng trên chảo chống dính, cho nhân thịt vào rồi cuộn lại, cắt khoanh vừa ăn. Món này mềm, thơm, trẻ con rất thích.

2. Cá nục kho cà chua

• Nguyên liệu: 3 con cá nục nhỏ, 2 quả cà chua, hành khô, gia vị.

• Cách làm: Cá làm sạch, chiên sơ để săn thịt. Phi hành, cho cà chua vào xào nhuyễn rồi cho cá vào kho liu riu với nước mắm, hạt nêm. Khi cá thấm đều, rắc ít tiêu xay cho dậy mùi.

3. Rau cải luộc + canh

• Nguyên liệu: 1 mớ rau cải, vài lát gừng.

• Cách làm: Rau nhặt, rửa sạch, cho vào nồi nước sôi có thêm lát gừng, luộc chín tới. Rau chấm nước mắm tỏi ớt rất ngon, còn nước luộc giữ lại làm canh thanh mát.

4. Đậu phụ rán giòn

• Nguyên liệu: 2 bìa đậu.

• Cách làm: Cắt đậu thành miếng nhỏ, rán vàng đều các mặt. Ăn cùng nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt đều hợp.

5. Tráng miệng ổi

• Chọn 1–2 quả ổi giòn, rửa sạch, cắt miếng. Vị ngọt mát của ổi giúp cân bằng vị béo trong bữa cơm.

Với chưa tới 120 nghìn đồng, bạn đã có ngay một mâm cơm tối ấm cúng cho gia đình: cá kho đậm đà, trứng cuộn mềm thơm, đậu phụ rán giòn rụm, rau xanh mát lành và thêm trái ổi tráng miệng. Bữa cơm không cầu kỳ nhưng đủ chất, dễ nấu và ai cũng muốn quây quần thưởng thức.