Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá thu sốt cà, canh cải nấu mọc, trứng hấp nấm

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Cá thu sốt cà – 70.000 đồng

3. Canh cải nấu mọc – 15.000 đồng

4. Trứng hấp nấm – 20.000 đồng

5. Dưa góp dưa chuột, cà rốt – 10.000 đồng

Cách thực hiện:

1. Cá thu sốt cà

• Chuẩn bị: 2 khoanh cá thu, 2 quả cà chua, hành tím, gia vị.

• Cách làm: Cá thu rửa sạch, chiên vàng hai mặt. Cà chua xào nhuyễn với hành phi, thêm chút nước mắm, đường để tạo sốt chua ngọt. Cho cá vào rim nhỏ lửa cho thấm gia vị. Món cá đậm đà, sốt đỏ óng, rất đưa cơm.

2. Canh cải nấu mọc

• Chuẩn bị: 1 bó rau cải xanh, 150g giò sống, hành hoa.

• Cách làm: Giò sống vo viên nhỏ. Nấu nồi nước sôi, thả viên mọc vào, khi chín nổi lên thì cho rau cải đã rửa sạch vào. Nêm nếm vừa ăn, thêm hành hoa. Canh trong, ngọt và mát.

3. Trứng hấp nấm

• Chuẩn bị: 3 quả trứng, 100g nấm rơm hoặc nấm mỡ, hành lá.

• Cách làm: Đánh trứng với chút muối, nước lọc. Cho nấm thái lát vào trộn đều. Hấp cách thủy 10–12 phút đến khi chín, rắc hành lá. Món ăn mềm mịn, bổ dưỡng.

4. Dưa góp dưa chuột – cà rốt

• Chuẩn bị: 1 quả dưa chuột, 1 củ cà rốt, giấm, đường, muối.

• Cách làm: Dưa chuột và cà rốt thái lát mỏng, bóp nhẹ với muối rồi rửa sạch. Trộn với hỗn hợp giấm đường để 15 phút cho ngấm. Món ăn giòn, chua ngọt, chống ngấy.

5. Cơm trắng dẻo

• Nấu từ gạo ngon, cơm dẻo thơm, làm nền cho cả bữa cơm.

Mâm cơm 120 nghìn ngày thứ Bảy đầy đủ và cân bằng: cá thu sốt cà đậm vị, canh cải mọc thanh mát, trứng hấp nấm mềm bổ, dưa góp chua ngọt giòn tan và cơm trắng dẻo thơm. Đơn giản, sáng tạo mà vẫn tiết kiệm – rất thích hợp cho cuối tuần sum họp.

Chúc gia đình bạn có một bữa tối cuối tuần thật ngon miệng!

*Thực đơn mang tính tham khảo, có thể điều chỉnh đơn giá để thực hiện món ăn phù hợp nhu cầu gia đình bạn.