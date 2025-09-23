Alibaba ‘tuyên chiến’ Amazon, tung tuyệt chiêu lôi kéo thương hiệu lớn về sàn thương mại điện tử AliExpress

Theo các nguồn tin thân cận, AliExpress – cổng bán lẻ trực tuyến của Alibaba dành cho thị trường ngoài Trung Quốc – đang hứa hẹn mức phí vận chuyển thấp hơn và tỷ lệ chiết khấu bán hàng cũng thấp hơn so với Amazon. Mục tiêu là lôi kéo thêm nhiều thương hiệu lớn, từ đó thu hút khách hàng và tăng trưởng doanh số tại những thị trường trọng điểm như châu Âu và Mỹ Latinh.

Alibaba cũng có kế hoạch tận dụng kho thương hiệu khổng lồ vốn đã hiện diện trên T-Mall – nền tảng thương mại điện tử nội địa của tập đoàn. Tuy nhiên, chi tiết về quy mô ngân sách hoặc nguồn lực mà Alibaba dành cho chiến dịch này chưa được tiết lộ.

Bộ phận thương mại điện tử quốc tế của Alibaba chưa phản hồi yêu cầu bình luận qua email. Hiện tại, AliExpress đã là “ngôi nhà chung” của một số thương hiệu lớn đến từ Trung Quốc, trong đó có nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi Corp. và hãng đồ chơi bông thương hiệu Labubu – Pop Mart International Group Ltd.

Alibaba từng thử thâm nhập thị trường Mỹ cách đây khoảng một thập kỷ nhưng không thành công, buộc phải bán lại nền tảng cho đối thủ. Tuy vậy, sự tăng trưởng đều đặn của mảng quốc tế cùng thành công vang dội của Temu (thuộc PDD Holdings Inc.) và Shein Group Ltd. đang tiếp thêm động lực để Alibaba một lần nữa mở rộng dấu ấn tại các thị trường như Mỹ và châu Âu – nơi AliExpress đã hoạt động nhiều năm nhưng chưa tạo được sức bật đủ lớn để đối đầu Amazon.

Ngoài AliExpress, sự hiện diện quốc tế của Alibaba chủ yếu tập trung vào các nền tảng theo khu vực như Lazada ở Đông Nam Á và Trendyol ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi Alibaba từng tuyên bố phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) là mục tiêu chiến lược hàng đầu, thương mại điện tử vẫn là trụ cột sống còn của tập đoàn. Tầm quan trọng của mảng kinh doanh này lớn đến mức nhà sáng lập Jack Ma đã đóng vai trò chủ chốt trong quyết định chi tới 50 tỷ nhân dân tệ (tương đương 7 tỷ USD) trợ cấp để đối phó đối thủ JD.com Inc.

Trong quý gần nhất, mảng thương mại điện tử quốc tế của Alibaba ghi nhận tăng trưởng doanh thu 19% và thu hẹp mức lỗ, nhưng vẫn chưa có lãi.

Nỗ lực tái xâm nhập thị trường Mỹ của Alibaba diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao hơn đối với các kiện hàng nhỏ từ Trung Quốc. Điều này buộc Temu phải tung ra các mức giảm giá sâu nhằm duy trì tính cạnh tranh tại Mỹ.