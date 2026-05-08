Anessa, Rosette, Rohto-Mentholatum lên tiếng trước thông tin sản phẩm bị thu hồi
Minh Thùy
08/05/2026 10:03 AM (GMT+7)
Thông tin Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có nhiều dòng kem chống nắng quen thuộc, đang khiến thị trường làm đẹp “dậy sóng”. Trước “bão” thông tin, nhiều nhãn hàng đã đồng loạt lên tiếng.
Vì sao bị thu hồi?
Theo quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam bị xác định đã kinh doanh mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Vi phạm xảy ra đồng thời với 37 sản phẩm, được xem là tình tiết tăng nặng, dẫn đến mức phạt 75 triệu đồng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung).
Cơ quan quản lý đồng thời yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các sản phẩm vi phạm. Danh mục trải rộng ở nhiều thương hiệu quen thuộc như Anessa, Skin Aqua, Hada Labo, Senka, Rosette… là những cái tên có độ phủ lớn trên thị trường, đặc biệt trong phân khúc kem chống nắng.
Tuy nhiên, đáng chú ý, nguyên nhân thu hồi không xuất phát từ chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm, mà từ việc đơn vị đứng tên công bố không có hoặc không xuất trình được hồ sơ pháp lý theo quy định.
Nhãn hàng đồng loạt “đính chính”
Ngay sau khi thông tin thu hồi được công bố, hàng loạt nhãn hàng có sản phẩm nằm trong danh sách đã phát đi thông báo chính thức, với điểm chung là khẳng định sự việc liên quan đến đơn vị đứng tên công bố sản phẩm, không phải hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam.
Đại diện thương hiệu Anessa (thuộc Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam) cho biết các sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối chính thức vẫn tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý, đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố theo quy định. Doanh nghiệp nhấn mạnh, các sản phẩm bị thu hồi trong quyết định của cơ quan quản lý không thuộc hệ thống phân phối chính thức, mà do đơn vị khác đứng tên công bố nhưng không đảm bảo hồ sơ pháp lý.
Tương tự, Rosette Việt Nam thông tin các sản phẩm chính hãng do Công ty TNHH Mirei phân phối độc quyền tại Việt Nam đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý, được kiểm định và lưu hành hợp pháp. Doanh nghiệp khẳng định danh mục sản phẩm bị thu hồi không nằm trong hệ thống phân phối chính thức của hãng.
Trong khi đó, Rohto-Mentholatum (Việt Nam), đơn vị sở hữu các thương hiệu như Skin Aqua, Hada Labo, Melano CC cũng phát đi thông báo khẳng định các sản phẩm chính hãng do doanh nghiệp phân phối đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý, phiếu công bố hợp lệ, tem nhãn tiếng Việt và nguồn gốc rõ ràng. Doanh nghiệp đồng thời lưu ý các sản phẩm bị nêu trong quyết định xử phạt không phải hàng do công ty nhập khẩu và phân phối chính thức.
Đáng chú ý, với riêng dòng sản phẩm chống nắng, Sunplay, thương hiệu thuộc Rohto cũng có thông báo riêng, nhấn mạnh các sản phẩm chính hãng đang lưu hành trên thị trường Việt Nam đều đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Y tế và không nằm trong diện bị thu hồi.
Một điểm chung trong các phản hồi là việc các doanh nghiệp đều cho rằng thông tin thu hồi, nếu không được hiểu đúng bản chất, có thể gây hiểu nhầm và hoang mang cho người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh các thương hiệu nêu trên đều có độ nhận diện cao và được sử dụng rộng rãi.
Khi thông tin pháp lý trở thành “điểm nghẽn” của niềm tin thị trường
Việc nhiều thương hiệu lớn đồng loạt lên tiếng không chỉ nhằm bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp, mà còn phản ánh một vấn đề sâu hơn về nguy cơ “nhiễu thông tin” trong thị trường mỹ phẩm đa kênh.
Trong bối cảnh hàng hóa được phân phối qua nhiều hình thức từ nhập khẩu chính ngạch, xách tay đến các đơn vị công bố độc lập người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn giữa sản phẩm chính hãng và sản phẩm có cùng thương hiệu nhưng khác chủ thể pháp lý.
Sự việc lần này cho thấy ranh giới giữa “hàng thật” và “hàng hợp pháp” không hoàn toàn đồng nhất. Một sản phẩm có thể là hàng chính hãng về mặt thương hiệu, nhưng nếu không được công bố đúng quy định hoặc do đơn vị không đủ điều kiện pháp lý đứng tên, vẫn có thể bị thu hồi.
Ở góc độ quản lý, động thái xử phạt và yêu cầu tiêu hủy cho thấy xu hướng siết chặt hơn đối với các vi phạm về hồ sơ, thủ tục, những yếu tố vốn ít được người tiêu dùng chú ý, nhưng lại đóng vai trò nền tảng trong việc đảm bảo minh bạch thị trường.
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