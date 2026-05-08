CHAGEE lên tiếng về vụ tên miền chagee.vn

Trong thư ngỏ công bố ngày 6/5, CHAGEE Việt Nam cho biết khoảng đầu năm 2026, doanh nghiệp phát hiện nhãn hiệu CHAGEE đang được sử dụng trên một website gắn với tên miền chagee.vn mà không có sự cho phép của hãng.

Theo phía CHAGEE, website này từng giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới trà, trùng với nhóm ngành hàng mà thương hiệu đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp cho rằng việc sử dụng tên miền có thể khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đây là website chính thức của CHAGEE tại Việt Nam, trong khi trang chính thức hiện nay là vn.chagee.com.

CHAGEE xác nhận đã gửi thư tới bên đang sử dụng tên miền chagee.vn vào tháng 4/2026, đề nghị tự nguyện hủy đăng ký hoặc chuyển giao tên miền và chấm dứt sử dụng nhãn hiệu CHAGEE. Tuy nhiên, đề nghị này bị từ chối.

Phía CHAGEE cho biết nhãn hiệu CHAGEE đã được đăng ký và bảo hộ theo Hệ thống Madrid với Đăng ký quốc tế số 1805363 từ ngày 12/6/2024, áp dụng cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ liên quan đến trà, đồ uống và cửa hàng trà.

Trước đó, vụ việc trở nên gây chú ý khi Asset Việt Nam -đơn vị hiện sở hữu tên miền chagee.vn công khai nội dung thư pháp lý do đại diện của CHAGEE gửi tới, trong đó yêu cầu “hoàn trả miễn phí hoặc hủy tên miền trong vòng 10 ngày làm việc”. Theo thông tin từ phía Asset Việt Nam, tên miền chagee.vn được đăng ký lại ngày 4/1/2026 khi ở trạng thái tự do sau khi chủ cũ không gia hạn. Đơn vị này cho rằng CHAGEE đã có đủ thời gian để bảo vệ tài nguyên số của mình tại Việt Nam nhưng không thực hiện.

Asset Việt Nam đồng thời cho biết sẽ phát triển chagee.vn theo hướng nền tảng giáo dục thuộc hệ sinh thái Course Việt Nam, không hoạt động trong lĩnh vực F&B nhằm tránh nguy cơ gây nhầm lẫn với thương hiệu trà sữa. Đây cũng là một trong những lập luận được phía sở hữu tên miền đưa ra để phản bác yêu cầu chuyển giao từ CHAGEE.

Diễn biến mới nhất cho thấy cả hai bên hiện vẫn giữ quan điểm riêng và chưa có dấu hiệu đạt được thỏa thuận. Trong khi CHAGEE nhấn mạnh yếu tố bảo vệ thương hiệu và tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, phía nắm giữ tên miền lại cho rằng việc đăng ký được thực hiện hợp pháp theo nguyên tắc “đăng ký trước, quyền trước” của tên miền Internet tại Việt Nam.

CHAGEE là thương hiệu trà sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc, bắt đầu được chú ý tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024 khi triển khai tuyển dụng và chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường, thương hiệu này đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh từ dư luận liên quan đến việc ứng dụng đặt hàng hiển thị hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Sau quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH CHAGEE Việt Nam 60 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP về hành vi cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia. Doanh nghiệp sau đó đã chấp hành quyết định xử phạt.

Sự cố này từng khiến CHAGEE phải tháo dỡ mặt bằng đang thi công tại khu vực Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp (TP.HCM), đồng thời trở thành một trong những vụ việc gây tranh luận lớn trên mạng xã hội về cách các thương hiệu quốc tế xử lý yếu tố pháp lý, văn hóa và chủ quyền khi mở rộng vào Việt Nam. Trong bối cảnh đó, tranh chấp mới liên quan đến tên miền chagee.vn tiếp tục khiến thương hiệu này trở thành tâm điểm chú ý.