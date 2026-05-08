Diễn biến tăng mạnh của bạc đang thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu xuất hiện nhiều tín hiệu mới liên quan đến địa chính trị, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay 8/5 trong nước tăng sốc

Khép lại phiên giao dịch ngày 7/5, thị trường bạc trong nước chứng kiến một trong những phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh bạc lớn đều điều chỉnh giá tăng mạnh ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc hôm nay 8/5: Tăng dựng đứng gần 3 triệu đồng/kg, bạc thế giới vượt mốc 81 USD/ounce

Tại Phú Quý Jewelry, giá bạc miếng loại 1 lượng được niêm yết ở mức 3,035 - 3,129 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng lần lượt 88.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 91.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu phiên.

Đáng chú ý, giá bạc thỏi loại 1kg tại doanh nghiệp này tăng vọt lên mức 80,93 - 83,44 triệu đồng/kg (mua - bán), tương ứng mức tăng khoảng 2,34 - 2,43 triệu đồng/kg chỉ sau một ngày giao dịch.

Không chỉ Phú Quý, nhiều doanh nghiệp khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng mạnh.

Tại Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 3,028 - 3,122 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc thỏi loại 1kg được giao dịch quanh vùng 80,75 - 83,25 triệu đồng/kg.

So với đầu phiên, giá bạc miếng tại Ancarat tăng từ 99.000 - 102.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng mạnh từ 2,64 - 2,72 triệu đồng/kg – thuộc nhóm tăng mạnh nhất thị trường.

Cùng xu hướng, Sacombank-SBJ cũng điều chỉnh tăng sâu giá bạc. Giá bạc miếng loại 1 lượng tại doanh nghiệp này chốt phiên ở mức 2,997 - 3,087 triệu đồng/lượng, tăng 96.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Đối với bạc thỏi loại 1kg, Sacombank-SBJ nâng giá lên mức 79,92 - 82,32 triệu đồng/kg, tăng khoảng 2,56 triệu đồng/kg so với đầu phiên giao dịch.

Giá bạc tăng mạnh nhất trong hơn 1 tháng

Theo ghi nhận của thị trường, đây là mức giá cao nhất của bạc trong nước kể từ đầu tháng 4/2026 đến nay. Chỉ trong vài phiên gần đây, bạc đã liên tục bứt phá mạnh, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại với nhóm kim loại quý.

Diễn biến này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường quốc tế khi bạc đang trở thành tài sản hưởng lợi trước kỳ vọng môi trường lãi suất có thể sớm nới lỏng hơn trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia nhận định bạc đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới sau thời gian dài tích lũy quanh vùng giá thấp hơn. Đà tăng hiện nay không chỉ đến từ yếu tố kỹ thuật mà còn được hỗ trợ bởi tâm lý thị trường tích cực hơn trước các tín hiệu hòa dịu địa chính trị toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 8/5 trên thế giới tăng gần 5%

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay lúc 20h05 ngày 7/5 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 81,18 USD/ounce, tăng gần 3,83 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 4,95% so với phiên trước.

Đây là một trong những phiên tăng mạnh hiếm thấy của bạc thế giới trong thời gian gần đây.

Không chỉ thị trường giao ngay, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng mạnh thêm 4,4 USD/ounce, lên mức 81,71 USD/ounce, tương ứng mức tăng khoảng 5,7%.

Theo giới phân tích, việc bạc vượt ngưỡng 81 USD/ounce là tín hiệu kỹ thuật rất quan trọng, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn đang ngày càng rõ ràng hơn.

Địa chính trị hạ nhiệt giúp bạc hưởng lợi

Theo dữ liệu từ Trading Economics , giá bạc tăng mạnh trong bối cảnh thị trường xuất hiện kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Các nguồn tin quốc tế cho biết Mỹ đã gửi một bản ghi nhớ thông qua các bên trung gian Pakistan nhằm hướng tới chấm dứt xung đột và từng bước khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Phía Tehran được cho là đang xem xét đề xuất hòa bình này và có thể đưa ra phản hồi trong vài ngày tới. Song song với đó, các cuộc đàm phán sâu hơn liên quan đến chương trình hạt nhân Iran cũng được kỳ vọng sẽ sớm nối lại.

Thông tin trên đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu dịu bớt, giá dầu thế giới giảm sâu, qua đó giúp hạ áp lực lạm phát. Điều này làm gia tăng kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể không cần duy trì chính sách tiền tệ quá thắt chặt trong thời gian dài.

Khi lợi suất trái phiếu giảm xuống, các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc thường được hưởng lợi.

Chuyên gia dự báo bạc có thể hướng tới mốc 84 USD/ounce

Chuyên gia kim loại quý Christopher Lewis nhận định tâm lý lạc quan về tình hình Trung Đông đang góp phần hỗ trợ giá bạc tăng mạnh.

Theo ông, việc lợi suất trái phiếu suy giảm đã tạo môi trường thuận lợi hơn cho bạc. Xu hướng ngắn hạn hiện đang cải thiện đáng kể và vùng 80 USD/ounce đang trở thành ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng của thị trường.

Vị chuyên gia này cho rằng nếu bạc duy trì ổn định trên mốc 80 USD/ounce, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Hiện tại, mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá bạc vượt vùng kháng cự từ 81,81 - 82,50 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công vùng giá này, bạc hoàn toàn có khả năng hướng tới mốc 84 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông Christopher Lewis cũng lưu ý rằng thị trường bạc vốn có biên độ biến động rất lớn. Vì vậy, nhà đầu tư cần đặc biệt chú trọng quản trị rủi ro, tránh sử dụng đòn bẩy quá cao trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.

Nhà đầu tư cần thận trọng trước sóng tăng nóng của bạc

Việc giá bạc tăng dựng đứng trong thời gian ngắn đang tạo ra cơ hội lớn cho nhiều nhà đầu tư nắm giữ kim loại quý này. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội luôn là rủi ro không nhỏ.

Thực tế cho thấy bạc thường có mức biến động mạnh hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn và chịu ảnh hưởng lớn từ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn. Chỉ cần một thông tin bất lợi liên quan đến lãi suất, kinh tế Mỹ hay căng thẳng địa chính trị, giá bạc có thể đảo chiều rất nhanh.

Ngoài ra, chênh lệch mua – bán bạc tại thị trường trong nước hiện vẫn khá cao, đặc biệt ở dòng bạc thỏi và bạc miếng. Điều này khiến nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn đối mặt với áp lực chi phí lớn hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, giới phân tích cho rằng nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bởi đây sẽ là những yếu tố có ảnh hưởng rất lớn tới xu hướng tiếp theo của giá bạc thế giới.

Với đà tăng hiện tại, giá bạc hôm nay 8/5 đang mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng giá mới của kim loại quý này. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thêm các yếu tố xác nhận để duy trì xu hướng tăng bền vững trong thời gian tới.