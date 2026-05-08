Tin hot thị trường ngày 8/5: Giá dầu diesel giảm gần 700 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều hành giá xăng dầu. Cụ thể trong kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, giá bán còn 27.494 đồng/lít. Trong khi đó sau điều chỉnh, giá xăng giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 23.790 đồng/lít và xăng RON 95 là 24.354 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut ở mức 21.172 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không chi sử dụng hay trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Tin hot thị trường ngày 8/5: Hà Nội đề xuất thu phí vỉa hè tối đa 400.000 đồng/m²

Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo mức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường với mức cao nhất lên tới 400.000 đồng/m²/tháng tại các tuyến phố trung tâm, theo đề xuất của Sở Xây dựng. Chính sách này dự kiến áp dụng với các trường hợp sử dụng vỉa hè để kinh doanh, trông giữ xe hoặc phục vụ hoạt động thương mại.

Theo dự thảo, mức thu sẽ được chia theo khu vực, tuyến phố và mục đích sử dụng. Các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng dự kiến áp dụng mức cao nhất, trong khi khu vực ngoại thành có mức thấp hơn. Thành phố cho rằng việc thu phí nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị, hạn chế lấn chiếm vỉa hè và tạo nguồn kinh phí duy tu hạ tầng.

Tuy nhiên, đề xuất cũng gây nhiều tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc thu phí là cần thiết để đưa hoạt động sử dụng vỉa hè vào khuôn khổ, tránh tình trạng “xin – cho” và sử dụng tùy tiện. Ngược lại, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lo ngại chi phí tăng thêm sẽ tạo áp lực lớn trong bối cảnh kinh doanh khó khăn.

Tin hot thị trường ngày 8/5: Sửa đổi quy định thuế GTGT, bổ sung thêm đối tượng không chịu thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 181/2025 về thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT). Điểm đáng chú ý là nghị định bổ sung và làm rõ thêm nhiều trường hợp thuộc diện không chịu thuế GTGT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thương mại.

Theo quy định mới, hoạt động bán nợ, bao gồm bán khoản phải trả, khoản phải thu và bán chứng chỉ tiền gửi được đưa vào nhóm không chịu thuế GTGT. Một số nội dung liên quan đến đối tượng không chịu thuế cũng được sửa đổi nhằm đồng bộ với Luật Thuế GTGT đã được điều chỉnh trước đó.

Nghị định mới được đánh giá sẽ giúp tháo gỡ một số vướng mắc trong thực tiễn kê khai và áp dụng thuế, đặc biệt với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tài chính và hoạt động xử lý nợ. Đây cũng là bước tiếp theo trong lộ trình hoàn thiện chính sách thuế GTGT, sau hàng loạt điều chỉnh gần đây như kéo dài giảm thuế GTGT 2% đến hết năm 2026 và nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm.