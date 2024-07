Ba mùa vàng với tiếp thị bóng đá ở Mỹ

17/07/2024 10:00 AM (GMT+7)

Ca sĩ Shakira đã quyến rũ khán giả trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết Copa America 2024 giữa Argentina và Colombia tại SVĐ Hard Rock ở thành phố Miami. Diện chiếc váy bạc ánh kim và áo yếm, ngôi sao người Colombia đã khiến khán giả kinh ngạc với sự kết hợp giữa những bản hit kinh điển và những bản nhạc mới được yêu thích.

Ca sĩ Shakira biểu diễn giữa giờ nghỉ 2 hiệp trận chung kết Copa America 2024

Cùng với một nhóm vũ công đa dạng, bao gồm cả những người máy, có thêm các hiệu ứng bằng AI tiên tiến trên màn hình làm tăng thêm ngoạn mục về mặt thị giác, Shakira đã phản ánh sự phát triển nghệ thuật của cô. Đội bóng Colombia quê nhà của Shakira chơi trận chung kết với Argentina tại Miami, nơi có rất nhiều người gốc Argentina. Quả thật là địa điểm và thời gian tuyệt vời để biểu diễn.

Màn trình diễn 25 phút của Shakira đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử khi là chương trình biểu diễn giữa giờ đầu tiên tại Copa America, có lẽ cũng là lần đầu tiên trong một giải bóng đá lớn. Nhưng những chương trình ca nhạc như vậy đã xuất hiện ở nhiều sự kiện thể thao tại Mỹ, ví dụ như Super Bowl. Đúng là công nghệ làm show của Mỹ có khác người. Biết đâu, đây sẽ là khởi đầu mới cho một hướng làm ăn mới ở các giải bóng đá như World Cup và Euro.

Người Mỹ gốc latin đang là đối tượng tiêu thụ hàng hóa rất mạnh ở Mỹ

Tuy nhiên, không phải khán giả truyền hình nào cũng được xem Shakira lắc hông. Chỉ những kênh truyền hình và nền tảng phát trực tuyến nào bỏ tiền ra mua bản quyền chương trình biểu diễn của Shakira mới được phát sóng. Người Mỹ quả biết chia nhỏ các gói bán hàng và đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh của họ.

8 năm trước, Mỹ tổ chức Copa America 2016. Năm đó LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) xáo trộn do nhiều quan chức bị bắt vì tham nhũng nên LĐBĐ Mỹ (US Soccer) đứng ra tổ chức hết, thu lời 110 triệu USD. Giải năm nay là liên doanh giữa CONMEBOL và Concacaf (Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbe) chủ trì nên US Soccer chỉ nhận được 10 triệu USD và 5% doanh thu bán vé.

Messi quảng cáo cho bia Michelob Ultra, một nhà tài trợ chính của Copa America 2024

Nhưng US Soccer trợ giúp khá tốt, để Copa America 2024 tổ chức trên 14 sân vận động, 32 trận trên 14 sân, so với 51 trận của Euro 2024 chỉ tổ chức trên 10 sân bóng ở nước Đức, nhằm nâng cao nhận thức của dân Mỹ với bóng đá, và tạo nhiều cửa sổ cho các thương hiệu tài trợ cho giải tiếp thị.

Copa America 2024 xem như là khởi đầu cho cơn sóng thần bóng đá đổ bộ vào Mỹ trong giai đoạn từ 2024 đến 2026, sau "hiệu ứng Messi" ở nước Mỹ xảy ra vào năm ngoái.

Năm 2025 sẽ có Gold Cup là giải vô địch bóng đá vùng Concacaf từ ngày 16/6 đến 16/7 tại Mỹ, Mexico và Canada, với số đội dự vòng chung kết nâng từ 16 lên 24 đội, trong đó có 8 đội khách mời từ Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi: Pháp, Anh, TBN, Hà Lan, Argentina, Brazil, Nigeria và Senegal.

Gần như cùng thời gian đó, từ 15/6 đến 13/7/2025 sẽ có giải World Cup dành cho các CLB do FIFA tổ chức hoàn toàn trên đất Mỹ. Lần đầu tiên giải này được mở ra hoành tráng cho 32 CLB, trong đó có 12 CLB châu Âu, ta sẽ có các cái tên quen thuộc tham dự: Real Madrid, Bayern Munich, Man City… thi đấu với River Plate, Flamengo của Nam Mỹ.

Ngay cả khi Copa America 2024 chưa diễn ra, theo khảo sát của công ty chuyên nghiên cứu về quảng cáo Ad Age, trong danh sách 20 thương hiệu thu hút sự chú ý nhất của GenZ ở Mỹ thì thương hiệu Copa America xếp thứ 3, trên cả Coca Cola, Toyota. Mùa vàng tiếp thị bóng đá ở Mỹ bắt đầu.

Và tiếp theo đó, như ta đã biết là giải World Cup 2026 tổ chức tại Mỹ, Mexico, Canada, lần đầu tiên được mở rộng cho 48 đội tham dự vòng chung kết.

Nên nhiều nhãn hàng đã bắt đầu chiến dịch 3 năm này ngay từ Copa America 2024. Thị trường Mỹ rất lớn, đặc biệt là tầng lớp người gốc Mỹ latin (Hispanic) trẻ tuổi đang tiêu thụ mạnh. Và đây cũng là cơ hội tiếp thị đi Trung Mỹ và Nam Mỹ nữa.

Copa America 2024 có 15 nhà tài trợ toàn cầu, chứng tỏ công ty tiếp thị Nhật Bản Dentsu làm việc khá hiệu quả. Dentsu ký hợp đồng 8 năm với CONMEBOL để giành độc quyền kêu gọi tài trợ Copa America trong 3 giải 2021, 2024 và 2028. Dentsu cũng liên minh với công ty tiếp thị Anh Entourage nhằm mang tới các khách hàng như Heineken, Emirates Airline, Konami, FTX và Visa.

Các khách hàng Trung Quốc như hãng tivi TCL và hãng ô-tô điện BYD tiếp tục là những nhà tài trợ lớn trong chiến dịch tấn công vào thị trường châu Mỹ. TCL ngoài ra còn tài trợ cho ĐTQG Brazil, trong khi ĐTQG Argentina tiếp tục hợp đồng với Wanda.

Bất chấp các điều tiếng về giải đấu như giá vé cao, chất lượng mặt sân không tốt, công tác trọng tài hay trận chung kết bị lùi lại 1 giờ 15 phút do hàng ngàn người không có vé chen chúc ngoài cổng, Copa America 2024 vẫn thắng lợi lớn về mặt thương mại.

