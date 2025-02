Bán thực phẩm chức năng giá “cắt cổ” cho hơn 2.500 người qua chương trình “Hồ sơ vàng”

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Hồng Dương (SN 1995, ở Nam Định), Phạm Xuân Đức (SN 2002, ở Hà Nội) cùng 3 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong vụ án, 11 người khác bị viện kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm này bị cáo buộc làm giả gần 100 tài liệu của các cơ sở y tế; lừa đảo, bán hơn 3.000 đơn hàng được quảng cáo là thuốc về mắt cho hơn 2.500 người, thu lời bất chính 7,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật là thực phẩm chức năng mà nhóm chưa kịp tiêu thụ.

Cảnh sát cũng trưng cầu giám định xem có phải hàng giả hoặc có gây hại cho con người không. Kết quả cho thấy, các sản phẩm ghi nhãn "Nhãn Quang Plus”, “Bảo Nhãn Vương Plus (vỏ hộp màu xanh), “Đông Trùng Hạ Thảo Hoa Sao”, “Viên sáng mắt Avataroto”, không thấy sự khác biệt giữa sản phẩm thu giữ của các bị can với mẫu so sánh được phép lưu hành.

Đối với các mẫu sản phẩm mang các nhãn hiệu “Gludiabetic Plus”, “Nhãn Lực New”, “Avata Roto Viên sáng mắt”, “Bảo Nhãn Vương Plus” (vỏ hộp màu vàng) gửi giám định do không có mẫu so sánh tương ứng nên không tiến hành giám định so sánh được.

Toàn bộ các mẫu sản phẩm gửi giám định đều có các chỉ tiêu kim loại nặng: chì (Pb), thủy ngân (Hg), cadimi (Cd) đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. Ngoài ra trong các mẫu gửi giảm định đều không tìm thấy các chất độc khác...

Thu thập thông tin để lừa đảo

Nội dung vụ án cho thấy, tháng 4/2021, Nguyễn Hồng Dương thành lập Công ty cổ phần EHA Group để bán thực phẩm chức năng về mắt. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được không đủ chi phí quảng cáo và trả lương nhân viên nên thua lỗ.

Tháng 10/2021, Nguyễn Hồng Dương cùng Phạm Xuân Đức bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đăng bài tư vấn tình trạng bệnh mắt, quảng cáo thuốc bổ mắt trên mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin khách hàng có nhu cầu mua thuốc.

Nhóm này sau đó gọi điện thoại cho khách hàng, giả danh là bác sĩ Bệnh viện mắt Trung ương, các Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố hoặc lãnh đạo, cán bộ của Sở y tế các tỉnh để tư vấn khám chữa bệnh và giới thiệu bán thuốc theo chương trình “Hồ Sơ Vàng”.

Nhằm tạo dựng lòng tin, các bị can quảng cáo, ai tham gia chương trình “Hồ sơ vàng” sẽ nhận nhiều ưu đãi như được hỗ trợ tiền hoặc quà, bảo hành tình trạng mắt trong 10 năm, nếu hiệu quả điều trị kém sẽ được hoàn 50% tiền mua thuốc...

Nhóm này còn làm giả các tài liệu của Bệnh viện Mắt Trung ương, Sở Y tế Hà Nội... để gửi kèm thuốc nhằm tăng uy tín với khác hàng về các sản phẩm và chương trình “Hồ sơ vàng” do các đối tượng tự nghĩ ra.

Bị can Dương, Xuân Đức cùng đồng phạm còn thuê chung cư làm kho thuốc, in ấn tài liệu giả và trụ sở làm việc.

Từ tháng 10/2022 đến tháng 7/2022, Dương và Xuân Đức tuyển thêm nhiều nhân viên vào làm các nhiệm vụ tư vấn bán hàng, nhân viên kho, nhân viên vận đơn và nhân viên hành chính nhân sự để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khoảng đầu tháng 7/2022, Dương không muốn làm giả các giấy tờ để bán hàng theo chương trình “Hồ sơ vàng” nữa nhưng Xuân Đức không đồng ý và vẫn muốn bán hàng theo phương thức trên. Do vậy, giữa 2 bị can xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc cho nhân viên nghỉ việc.

Tháng 9/2022, bị can Dương tiếp tục làm bán thực phẩm thuốc thông thường, không có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Xuân Đức thành lập Công ty Thương mại dịch vụ SKT Group, rủ những người đã làm cùng trước đây về tiếp tục bán hàng lừa đảo.

Lợi dụng dịch vụ giao hàng để phạm tội

Các bị can thường gọi điện, giới thiệu bán thuốc về mắt. Nếu khách hàng đồng ý mua, nhóm này thuê đơn vị vận chuyển là Công ty cổ phẩn Giao hàng tiết kiệm gửi thuốc và thu tiền của khách hàng.

Phía Giao hàng tiết kiệm sẽ thu hộ tiền của khách, rồi chuyển tiền vào các tài khoản do Dương và Xuân Đức sử dụng. Sau khi giao hàng thành công, bộ phận vận đơn sẽ cập nhật thông tin để chuyển lại cho bộ phận tư vấn bán hàng tiếp tục tư vấn cho khách hàng sử dụng thêm nhiều liệu trình thuốc theo chương trình “Hồ sơ vàng” nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn của khách hàng.

Điều tra xác định, từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, các đối tượng giao thành công 3.816 đơn hàng cho 2.531 khách hàng, tổng số tiền do Công ty Giao hàng tiết kiệm đã thu hộ là hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong đó, thời gian nhóm của Dương, Xuân Đức làm chung từ ngày 27/9/2021 đến hết tháng 7/2022, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của 2342 khách hàng. Thời gian nhóm của Xuân Đức làm riêng từ ngày tháng 9/2022 đến tháng 9/2022, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 669 triệu đồng của 189 khách hàng.

Vụ việc được phát giác bằng việc tháng 8/2022, một người dân ở Bắc Kạn tố cáo bị một nhóm đối tượng giả mạo nhân viên Sở Y tế Hà Nội và bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, lừa đảo thông qua chương trình “Hồ sơ vàng”.