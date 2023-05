Báo The New York Times viết về món bún đậu mắm tôm của Việt Nam

Bài báo viết về quán Mắm trên đất Mỹ được The New York Times đăng tải hồi giữa tuần trước. Theo đó, quán này phục vụ món bún đậu mắm tôm rất phổ biến ở Thủ đô Hà Nội và nhiều vùng miền khác của Việt Nam.

"Món ăn Việt Nam thú vị nhất trong thành phố vào thời điểm này đến từ một nhà hàng nhỏ nhưng đặc biệt và chỉ mở vào cuối tuần (từ tối thứ 6 đến Chủ nhật). Rất khó để nói chính xác quán ăn có tên là "Mắm" sẽ mang đến cho bạn món ăn gì. Mùa hè năm ngoái, Jerald Head và vợ, chị Nhung Dao Head, chuyên chế biến món bún đậu mắm tôm - một bữa ăn trưa kiểu Hà Nội gồm đậu phụ tự làm, bún lá, dồi và các món ăn khác chấm với nước mắm tôm lên men với mùi hương mạnh - đã bắt đầu mở quán ăn này", tờ The New York Times giới thiệu về quán ăn Việt Nam với vị trí thứ 26 trong bảng xếp hạng top 100 nhà hàng ngon nhất thành phố New York.





Nhà hàng này ra đời sau khi đầu bếp Jerald Head giới thiệu món bún đậu mắm tôm trong thực đơn ở nhà hàng khác có tên "Đi ăn đi" ở Greenpoint, Brooklyn vào năm 2019.

Kể từ đó, vợ chồng anh không ngừng cải thiện chất lượng món ăn và quyết định mở nhà hàng mới có tên Mắm, xuất phát từ cụm "bún đậu mắm tôm".

Kể từ tháng 2 năm nay, quán Mắm mở cửa 3 ngày/tuần. Thực khách có thể đặt chỗ trước trên nền tảng trực tuyến Hotplate.

Đĩa bún đậu cơ bản được bán với giá 14 USD (khoảng 320 nghìn VNĐ) trong khi phần bún đậu "cao cấp nhất" có giá 35 USD (khoảng 820 nghìn VNĐ) và đủ lớn để chia cho mọi người cùng ăn.

Không gian bên trong và bên ngoài của quán Mắm. Ảnh: The New York Times

Vào những ngày lạnh hoặc mưa, thực khách chỉ có thể ngồi trong phòng ăn với sức chứa gần 20 người. Khi thời tiết đẹp, thực khách có thể ngồi bàn ngoài trời, trên ghế nhựa thấp để thưởng thức mẹt bún đậu mắm tôm và ngắm phố phường giống như những quán ăn vỉa hè ở Hà Nội.

The New York Times mô tả thực khách thưởng thức món ăn bằng cách lấy miếng đậu phụ cùng với bún nhúng vào chén mắm tôm - có thể bao gồm ớt đỏ, vắt thêm vài giọt chanh để tạo ra một loại nước chấm vừa ngon vừa "đáng sợ".

Riêng đậu phụ được quán Mắm tự sản xuất từ chiếc máy nặng 27kg mà vợ chồng chị Nhung Dao mang về từ Việt Nam. Khi chiên lên, bên trong miếng đậu có vị đậm đà và dai, giống như những que phô mai mozzarella.

Dù sở hữu quy mô nhỏ nhưng quán Mắm góp phần quảng bá một trong những món ăn độc đáo của Việt Nam trên đất Mỹ.