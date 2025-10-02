Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Kết quả 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hải Phòng có những điểm sáng nổi bật
Nguyễn Đại
02/10/2025 11:00 AM (GMT+7)
Sau 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở đi vào nền nếp, an ninh trật tự được bảo đảm.
UBND TP. Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu nghe báo cáo đánh giá công tác vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
Theo đó, sau 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tại Hải Phòng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý nhà nước từ thành phố đến cơ sở đi vào nền nếp, an ninh trật tự được bảo đảm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; hệ thống văn bản phân cấp, phân quyền ban hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, tăng tính chủ động cho cơ sở. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian; dịch vụ công trực tuyến và hạ tầng số triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực từng bước được bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
UBND thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra tại 68 xã,
phường, đặc khu, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và giao các Sở, ngành hướng
dẫn, hỗ trợ địa phương xử lý vướng mắc. Tính từ ngày 01/7 đến
ngày 30/9/2025, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã giao 6.084
nhiệm vụ cho các Sở, ngành, địa phương; trong đó đã hoàn thành 4.678 nhiệm vụ
(77%), 1.331 nhiệm vụ đang thực hiện (22%) và 75 nhiệm vụ quá hạn (1%).
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng nêu rõ những khó khăn, hạn chế cần khắc phục như: đội ngũ nhân lực cấp xã cần tiếp tục bổ sung, kiện toàn và nâng cao trình độ; cơ sở vật chất của một số Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính chậm, quá hạn; công tác chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, đặc biệt trong lĩnh vực hộ tịch, đất đai; sự phối hợp giữa cấp xã và Ban Quản lý dự án khu vực còn bất cập...
Theo ông Lê Tiến Châu Bí thư Thành ủy Hải Phòng, kết quả bước đầu sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp ở Hải Phòng có 3 điểm sáng nổi bật, đó là: bộ máy tổ chức, nhân sự cơ bản ổn định; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nghỉ trước tuổi; chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng biểu dương công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố, đặc biệt là sự sâu sát, quyết liệt, bài bản của Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nhờ đó, kinh tế - xã hội thành phố quý III có nhiều điểm sáng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2025.
Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai như khối lượng công việc nhiều, mới, khó; nhân lực còn mỏng; cơ sở vật chất, kinh phí còn hạn chế. Đồng chí chỉ rõ một số tồn tại, trong đó có việc chưa nhận thức đầy đủ vai trò của cấp xã trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy khẳng định, cấp xã không chỉ là “cấp hành chính sự vụ” giải quyết thủ tục, mà phải trở thành “cấp kiến tạo phát triển địa phương”, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị UBND thành phố, các Sở, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở theo phương châm “thành phố phục vụ xã-phường, xã-phường phục vụ Nhân dân”. Các Sở, ngành coi cấp xã là đối tượng phục vụ, thường xuyên lắng nghe, hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng số, pháp lý và tài chính.
Quảng Ninh: Trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lụt
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Chí Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã trao số tiền 15 tỷ đồng giúp nhân dân 5 tỉnh bộ gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang) khắc phục hậu quả mưa lụt.
Chủ quán bán phở tình nguyện dẫn đường cho nhiều người vượt nước lũ trên Quốc lộ 1A
Do mưa lũ Quốc lộ 1A tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà . KM 81 thôn Ngọc Thành xã Hữu Lũng, đã dẫn đường cho nhiều người bịt mắc kẹt tại đây đến nơi làm việc kịp thời.
Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn
Sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê I xảy ra giữa lúc trận lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều khu vực ở Lạng Sơn, tạo nên tình huống "lũ chồng lũ". Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã có giải pháp kịp thời
Nỗi lo trên mỗi chuyến đi Quảng Ninh-Thái Nguyên: Xe hợp đồng "trá hình" và sự bất an của hành khách
Đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến Quảng Ninh - Thái Nguyên, việc lựa chọn phương tiện di chuyển tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều nỗi bất an. Dù đã có nhiều xe khách tuyến cố định tại bến bãi, không ít người lại vô tình hoặc chủ động lựa chọn các dịch vụ xe "hợp đồng trá hình" vì sự tiện lợi, và rồi nhận ra những rủi ro không lường trước. Chúng tôi tiếp tục nhận được những phản ánh bất cập về những nhà xe, kinh doanh trên tuyến vận tải huyết mạch trong vùng Đông Bắc này.
Lạng Sơn: Chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập sau hoàn lưu bão số 11
Cơn bão số 11, có tên quốc tế là MatMo, đã để lại một hậu quả nặng nề khi quét qua các xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình... thuộc huyện Hữu Lũng (cũ) của tỉnh Lạng Sơn, biến tuyến đường 244 và các xã dọc tuyến đường này thành những dòng sông.
Cao Bằng: 2 người tử vong do lũ và sạt lở đất
Do ảnh hưởng của bão số 11, tỉnh Cao Bằng đã hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến 15 giờ ngày 07/10/2025, đã có ít nhất 02 người chết, nhiều nhà cửa bị hư hỏng cùng hàng ngàn héc-ta hoa màu bị ngập úng.
