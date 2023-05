Biến động tỷ lệ sở hữu tại Novaland

Gần đây, nhiều cổ đông lớn của Novaland liên tục đăng ký bán số lượng lớn cổ phiếu NVL. Gia đình ông Bùi Thanh Nhơn - Chủ tịch Novaland, cũng chọn “bán ra” để giải quyết vấn đề dòng tiền cho Novaland.



Nova Group (cổ đông lớn nhất của Novaland) đã đăng ký bán gần 70 triệu cổ phiếu NVL, nhằm cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ… Thời gian giao dịch từ 10/5 - 8/6/2023.

Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của Nova Group tại Novaland giảm xuống còn 24,9%. Trước đợt chào bán này, Nova Group cũng đã bán 12 triệu cổ phiếu NVL.

Tỷ lệ sở hữu của Nova Group tại Novaland sẽ giảm xuống còn 24,9% sau thương vụ bán gần 70 triệu cổ phiếu NVL. Ảnh: NVL

Cổ đông lớn thứ hai của Novaland là Công ty CP Diamond Properties, cũng đã đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu NVL. Thời gian giao dịch dự kiến từ 8/5 - 8/6/2023. Nếu giao dịch thành công, cổ đông lớn thứ hai của Novaland sẽ giảm sở hữu tỷ lệ sở hữu từ 10,36% xuống còn 9,42%.

Đại diện hai cổ đông lớn trên là ông Bùi Thành Nhơn và ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai ông Bùi Thành Nhơn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5, giá cổ phiếu NVL tăng nhẹ so với hôm trước, chốt ở mức 13.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 8/5, cổ phiếu NVL lao dốc giữa bối cảnh chung của thị trường đều bật tăng.

Quý I/2023, Novaland ghi nhận tổng doanh thu giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 604 tỷ đồng. Novaland báo lỗ 410 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 1.046 tỷ. Đây cũng là quý đầu tiên Novaland thua lỗ kể từ khi doanh nghiệp lên sàn từ năm 2016 đến nay.

Novaland mới đây cũng đã lên tiếng về mối quan hệ với Công ty CP đầu tư Tân Thành Long An. Tân Thành Long An là một trong những doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa, khiến toàn bộ hoạt động kinh doanh phải tạm dừng sau lùm xùm liên quan lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tân Thành Long An là 1 trong số 54 doanh nghiệp không trả được lãi theo nghĩa vụ cam kết với các trái chủ, theo thông tin công bố của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Novaland cho biết trong quá trình mở rộng phát triển đầu tư các đô thị vệ tinh gần TP.HCM, năm 2022, tập đoàn đã hợp tác với vai trò là đơn vị phát triển dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát do Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo Novaland, trong giai đoạn triển khai một số hoạt động ban đầu cho dự án, Tân Thành Long An đã yêu cầu Novaland tạm ngừng thực hiện việc phát triển dự án này có đến khi có thông báo mới.

“Ngoài ra, Novaland không nhận được ủy quyền hay có bất kỳ hợp tác nào khác với công ty Tân Thành Long An trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung, cũng như việc phát hành trái phiếu nói riêng”, đại diện tập đoàn do ông Bùi Thành Nhơn làm Chủ tịch thông tin.

Dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát do Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư có tổng quy mô 1.838 ha ở Long An. Dự án được Vạn Thịnh Phát, Tân Thành Long An và đối tác đến từ Hàn Quốc liên doanh để đầu tư.

Năm 2021, Tân Thành Long An phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất áp dụng 2 năm đầu là 10%/năm. Chứng khoán Tân Việt là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, đại diện sở hữu trái phiếu.

Lô trái phiếu này cũng được Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) quản lý tài khoản, tài sản đảm bảo. Tuy nhiên đến nay, việc xử lý lô trái phiếu này vẫn đang bị bỏ ngỏ.