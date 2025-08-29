Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm

Thực đơn bữa tối 120 nghìn

• Cơm trắng nóng hổi: 10.000 đồng

• Cá basa kho cà chua (300g): 45.000 đồng

• Canh cải ngọt nấu thịt băm (200g cải ngọt, 100g thịt băm): 25.000 đồng

• Rau muống xào tỏi (1 mớ): 20.000 đồng

• Ổi tráng miệng (1–2 quả): 20.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá basa kho cà chua

• Cá rửa sạch, cắt khúc, ướp với muối, tiêu và chút nước mắm.

• Cà chua bổ múi cau, xào mềm cho ra nước đỏ au.

• Cho cá vào rim nhỏ lửa cùng cà chua, nêm mắm muối, đường và chút nước sôi, kho đến khi cá thấm gia vị, nước sốt sánh lại.

• Thịt cá béo mềm quyện cùng vị chua ngọt của cà, tạo nên món ăn đậm đà, đưa cơm.

2. Canh cải ngọt nấu thịt băm

• Thịt băm ướp nhẹ với muối, tiêu.

• Phi hành tím, cho thịt vào đảo đều, thêm nước.

• Khi sôi, cho rau cải ngọt đã rửa sạch vào, nêm gia vị vừa miệng.

• Bát canh thanh mát, vị ngọt từ thịt và rau, dễ ăn, không ngấy.

3. Rau muống xào tỏi

• Rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc.

• Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay lửa lớn, nêm muối, nước mắm.

• Xào vừa chín tới để rau giữ màu xanh và độ giòn tự nhiên.

4. Ổi tráng miệng

• Ổi rửa sạch, gọt vỏ (nếu thích), cắt miếng vừa ăn.

• Có thể để ngăn mát trước khi ăn cho giòn ngọt hơn.

• Vị ổi tươi mát, giòn giòn giúp cân bằng khẩu vị sau bữa ăn.

Mâm cơm tối nay là sự hòa quyện của hương vị quen thuộc: cá kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt thanh mát, rau muống xào giòn thơm và ổi giòn ngọt tráng miệng. Tất cả chỉ gói gọn trong 120 nghìn đồng nhưng mang đến sự cân bằng dinh dưỡng và cảm giác ấm áp, sum vầy. Bữa ăn giản dị ấy không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng cả những giây phút hạnh phúc gia đình.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn