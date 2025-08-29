Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm
Hương Phố
29/08/2025 1:00 PM (GMT+7)
Giữa nhịp sống bận rộn, bữa cơm tối gia đình luôn là khoảng thời gian quý giá để quây quần và sẻ chia. Không cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm giản dị nhưng trọn vẹn: cá basa kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt nấu thịt băm thanh mát, rau muống xào tỏi giòn thơm và những quả ổi giòn ngọt làm món tráng miệng.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
• Cơm trắng nóng hổi: 10.000 đồng
• Cá basa kho cà chua (300g): 45.000 đồng
• Canh cải ngọt nấu thịt băm (200g cải ngọt, 100g thịt băm): 25.000 đồng
• Rau muống xào tỏi (1 mớ): 20.000 đồng
• Ổi tráng miệng (1–2 quả): 20.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cá basa kho cà chua
• Cá rửa sạch, cắt khúc, ướp với muối, tiêu và chút nước mắm.
• Cà chua bổ múi cau, xào mềm cho ra nước đỏ au.
• Cho cá vào rim nhỏ lửa cùng cà chua, nêm mắm muối, đường và chút nước sôi, kho đến khi cá thấm gia vị, nước sốt sánh lại.
• Thịt cá béo mềm quyện cùng vị chua ngọt của cà, tạo nên món ăn đậm đà, đưa cơm.
2. Canh cải ngọt nấu thịt băm
• Thịt băm ướp nhẹ với muối, tiêu.
• Phi hành tím, cho thịt vào đảo đều, thêm nước.
• Khi sôi, cho rau cải ngọt đã rửa sạch vào, nêm gia vị vừa miệng.
• Bát canh thanh mát, vị ngọt từ thịt và rau, dễ ăn, không ngấy.
3. Rau muống xào tỏi
• Rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc.
• Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay lửa lớn, nêm muối, nước mắm.
• Xào vừa chín tới để rau giữ màu xanh và độ giòn tự nhiên.
4. Ổi tráng miệng
• Ổi rửa sạch, gọt vỏ (nếu thích), cắt miếng vừa ăn.
• Có thể để ngăn mát trước khi ăn cho giòn ngọt hơn.
• Vị ổi tươi mát, giòn giòn giúp cân bằng khẩu vị sau bữa ăn.
Mâm cơm tối nay là sự hòa quyện của hương vị quen thuộc: cá kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt thanh mát, rau muống xào giòn thơm và ổi giòn ngọt tráng miệng. Tất cả chỉ gói gọn trong 120 nghìn đồng nhưng mang đến sự cân bằng dinh dưỡng và cảm giác ấm áp, sum vầy. Bữa ăn giản dị ấy không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng cả những giây phút hạnh phúc gia đình.
*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm
Giữa nhịp sống bận rộn, bữa cơm tối gia đình luôn là khoảng thời gian quý giá để quây quần và sẻ chia. Không cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm giản dị nhưng trọn vẹn: cá basa kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt nấu thịt băm thanh mát, rau muống xào tỏi giòn thơm và những quả ổi giòn ngọt làm món tráng miệng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt rim mắm ruốc, canh rau tập tàng nấu tôm
Ẩm thực Huế vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, dân dã mà vẫn đậm đà hồn quê. Dù chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể tái hiện một mâm cơm chuẩn vị Huế ngay tại căn bếp của mình. Thịt ba chỉ rim mắm ruốc thơm nồng, canh rau tập tàng nấu tôm khô ngọt mát, vả trộn giòn bùi và chuối cau ngọt thanh, tất cả cùng hòa quyện thành một bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy, gợi nhớ hương vị quê nhà miền Trung.
100.000 đồng tiêu gì cho ý nghĩa ngày Tết Độc lập?
Ngày 2/9 năm nay không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường mà còn là Ngày Tết Độc lập tròn 80 năm. Mỗi người con đất Việt sẽ tưởng nhớ về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với 100.000 đồng trong tay, làm thế nào để chi tiêu một cách ý nghĩa, vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng? Dưới đây là một vài gợi ý thiết thực dành cho bạn.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh chua cá lóc
Sau những ngày mưa bão, bầu trời trong lành và không khí mát mẻ khiến con người ta cũng muốn bữa cơm tối trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm cơm dân dã mà đầy đủ dưỡng chất.
Thời trang chống nắng toàn thân đang bùng nổ ở Trung Quốc, Uniqlo, Nike cũng chạy đua theo xu hướng tiêu dùng mới
Do tác động của biến đổi khí hậu cùng quan niệm làn da trắng sáng mới đẹp, tại Trung Quốc đang bùng nổ một xu hướng thời trang độc đáo: quần áo và phụ kiện chống nắng toàn thân, bao gồm cả che mặt, thay thế dần cho kem chống nắng, từ bãi biển đến phố phường, theo Asianews.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm
Trong ngày mưa bão, một mâm cơm nóng hổi, dân dã nhưng đủ đầy chính là cách để giữ ấm và gắn kết các thành viên trong gia đình. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối đậm đà với cá nục kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm, đậu phụ chiên giòn và ổi tráng miệng giòn ngọt.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá basa kho cà chua, canh cải ngọt nấu thịt băm
Giữa nhịp sống bận rộn, bữa cơm tối gia đình luôn là khoảng thời gian quý giá để quây quần và sẻ chia. Không cần cầu kỳ, chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm giản dị nhưng trọn vẹn: cá basa kho cà chua đậm đà, canh cải ngọt nấu thịt băm thanh mát, rau muống xào tỏi giòn thơm và những quả ổi giòn ngọt làm món tráng miệng.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt rim mắm ruốc, canh rau tập tàng nấu tôm
Ẩm thực Huế vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế, dân dã mà vẫn đậm đà hồn quê. Dù chỉ với 120 nghìn đồng, bạn vẫn có thể tái hiện một mâm cơm chuẩn vị Huế ngay tại căn bếp của mình. Thịt ba chỉ rim mắm ruốc thơm nồng, canh rau tập tàng nấu tôm khô ngọt mát, vả trộn giòn bùi và chuối cau ngọt thanh, tất cả cùng hòa quyện thành một bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy, gợi nhớ hương vị quê nhà miền Trung.
100.000 đồng tiêu gì cho ý nghĩa ngày Tết Độc lập?
Ngày 2/9 năm nay không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường mà còn là Ngày Tết Độc lập tròn 80 năm. Mỗi người con đất Việt sẽ tưởng nhớ về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Với 100.000 đồng trong tay, làm thế nào để chi tiêu một cách ý nghĩa, vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng? Dưới đây là một vài gợi ý thiết thực dành cho bạn.