Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt bò xào cần tỏi, canh chua cá lóc

Thực đơn bữa tối 120 nghìn

• Cơm trắng nóng hổi: 10.000 đồng

• Thịt bò xào cần tỏi (200g thịt bò, rau cần, tỏi tây): 55.000 đồng

• Canh chua cá lóc (1/2 con cá lóc, cà chua, dứa, bạc hà, giá đỗ): 30.000 đồng

• Đậu bắp luộc chấm mắm tỏi ớt (200g): 15.000 đồng

• Na (mãng cầu ta) tráng miệng (2 quả): 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt bò xào cần tỏi – thơm mềm, giàu dinh dưỡng

• Thịt bò rửa sạch, thái lát mỏng ngang thớ, ướp với dầu hào, tiêu, tỏi băm trong 15 phút.

• Phi thơm hành tỏi, cho thịt bò vào xào nhanh tay lửa lớn. Khi thịt gần chín, thêm rau cần và tỏi tây, đảo đều rồi tắt bếp.

• Thịt bò giữ được độ mềm, rau cần xanh giòn, mùi thơm đặc trưng rất kích thích vị giác.

2. Canh chua cá lóc – thanh mát, hợp tiết trời

• Cá lóc làm sạch, cắt khúc, ướp muối tiêu.

• Cà chua và dứa xào sơ, thêm nước đun sôi, cho bạc hà, giá đỗ vào.

• Cho cá vào nấu chín, nêm nước mắm, muối, me chua vừa khẩu vị.

• Bát canh chua hài hòa vị chua – ngọt – mặn, giúp bữa cơm thêm thanh nhẹ.

3. Đậu bắp luộc chấm mắm tỏi ớt – giản dị mà bắt cơm

• Đậu bắp cắt bỏ đầu, rửa sạch.

• Luộc nhanh trong nước sôi có chút muối để giữ màu xanh và độ giòn.

• Pha nước mắm tỏi ớt chua cay mặn ngọt để chấm cùng.

• Món rau dân dã nhưng luôn “đưa cơm”, cân bằng cho bữa ăn nhiều đạm.

4. Na ngọt tráng miệng – kết thúc thanh mát

• Na chọn quả chín vừa, ruột trắng mềm, ngọt dịu.

• Bóc vỏ, tách múi, bày ra đĩa.

• Kết thúc bữa ăn bằng vị ngọt tự nhiên, bổ sung thêm vitamin và chất xơ.

Bữa cơm tối thứ Tư hôm nay vừa giản dị, vừa tròn vị. Thịt bò xào cần tỏi thơm lừng, bổ dưỡng; canh chua cá lóc thanh mát, dễ ăn; đậu bắp luộc dân dã mà bắt cơm; và những múi na ngọt lành làm điểm nhấn nhẹ nhàng. Chỉ với 120 nghìn đồng, mâm cơm đủ sắc – hương – vị, phù hợp tiết trời tạnh mưa mát mẻ, mang lại sự hài lòng cho cả gia đình.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn