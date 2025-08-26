Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho tiêu, canh cải xanh nấu thịt băm

Thực đơn bữa tối 120 nghìn

• Cơm trắng nóng hổi: 10.000 đồng

• Cá nục kho tiêu (3 con nhỏ): 65.000 đồng

• Canh cải xanh nấu thịt băm (200g cải xanh, 100g thịt băm): 20.000 đồng

• Đậu phụ chiên giòn (2 bìa đậu): 15.000 đồng

• Ổi tráng miệng (1–2 quả): 10.000 đồng

Cách chế biến

1. Cá nục kho tiêu – Đậm đà, đưa cơm

• Cá nục rửa sạch, khía nhẹ trên thân, ướp với nước mắm, muối, tiêu và hành khô băm.

• Cho cá vào nồi, thắng một chút đường tạo màu cánh gián, rồi thêm nước sôi vào kho nhỏ lửa.

• Khi cá thấm gia vị, thêm ít tiêu xay và hành lá. Cá chắc thịt, thơm mùi tiêu cay, ăn với cơm nóng rất hợp trong ngày mưa.

2. Canh cải xanh nấu thịt băm – Thanh nhẹ, ấm bụng

• Thịt băm ướp nhẹ với muối, tiêu, hành tím băm.

• Phi thơm hành, cho thịt vào đảo, sau đó thêm nước.

• Khi nước sôi, thả cải xanh vào, nêm gia vị vừa ăn.

• Bát canh xanh mướt, nóng hổi, vị ngọt tự nhiên, giúp bữa cơm thêm cân bằng.

3. Đậu phụ chiên giòn – Giản dị mà ngon

• Đậu phụ cắt miếng vừa ăn, thấm khô rồi chiên vàng đều các mặt.

• Ăn kèm nước mắm tỏi ớt hoặc tương ớt.

• Món đơn giản nhưng luôn là lựa chọn “đưa cơm” cho cả nhà.

4. Ổi tráng miệng – Giòn ngọt, thanh mát

• Ổi rửa sạch, có thể gọt vỏ hoặc để nguyên.

• Cắt miếng vừa ăn, để ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.

• Vị ngọt thanh, giòn giòn giúp giải ngấy sau bữa cơm.

Ngày mưa bão, cả gia đình quây quần bên mâm cơm 120 nghìn đồng giản dị nhưng ấm áp: cá nục kho tiêu thơm lừng, canh cải xanh nóng hổi, đậu phụ chiên giòn vàng ruộm và ổi giòn ngọt tráng miệng. Không cần cầu kỳ, bữa ăn vẫn đủ chất, đủ hương vị và quan trọng nhất là mang lại cảm giác an yên, gắn kết.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn