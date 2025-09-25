Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá diếc kho nghệ đậm đà hương vị miền Trung

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng - 10.000 đồng

2. Cá diếc kho nghệ - 60.000 đồng

3. Trứng chiên lá hẹ - 15.000 đồng

4. Rau lang xào tỏi - 10.000 đồng

5. Canh bí đao nấu tôm khô - 10.000 đồng

6. Cà pháo muối chua giòn - 5.000 đồng

7. Tráng miệng: Ổi hoặc chuối - 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá diếc kho nghệ

• Cá diếc được làm sạch, khía nhẹ để thấm gia vị. Ướp cùng nghệ tươi giã nhuyễn, nước mắm, ớt và chút tiêu. Cho cá vào nồi đất, kho liu riu đến khi nước sánh lại, thịt cá săn chắc, dậy mùi thơm cay đặc trưng. Món này có thể để lâu, ăn ngày mưa bão vừa ngon vừa tiện.

2. Trứng chiên lá hẹ

• Trứng gà đánh tan, trộn cùng lá hẹ cắt nhỏ, nêm chút muối tiêu. Đổ vào chảo chiên chín vàng, cắt miếng vừa ăn. Trứng béo bùi, quyện với mùi thơm hăng hăng của lá hẹ, tạo cảm giác lạ miệng.

3. Rau lang xào tỏi

• Rau lang hái ngọn non, rửa sạch. Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay để giữ màu xanh và độ giòn. Đây là món rau bình dị, giàu chất xơ, ăn mãi không ngán.

4. Canh bí đao nấu tôm khô

• Tôm khô ngâm mềm, phi hành rồi cho bí đao vào nấu. Nêm gia vị vừa ăn, thêm hành ngò. Canh bí đao ngọt mát, giúp cân bằng vị mặn đậm của cá kho, đem lại cảm giác hài hòa cho bữa cơm.

5. Cà pháo muối chua giòn

• Cà pháo muối sẵn, khi ăn chỉ cần rửa qua, bày ra đĩa. Hạt cà giòn sần sật, vị chua mặn đặc trưng, kết hợp cá kho thì “đưa cơm” vô cùng.

6. Tráng miệng: Ổi hoặc chuối

• Chọn loại quả dân dã, dễ bảo quản, vừa cung cấp vitamin, vừa giúp bữa cơm thêm trọn vị.

Mâm cơm tối nay là sự kết hợp hài hòa giữa các món ăn dân dã, quen thuộc của miền Trung: cá diếc kho nghệ làm món chính đậm đà, đi cùng trứng chiên lá hẹ bùi béo, rau lang xào tỏi thanh mát, bát canh bí đao nấu tôm khô dịu ngọt, thêm cà pháo muối chua giòn và trái cây tráng miệng.

Đây không chỉ là bữa cơm 120 nghìn đồng đủ chất, mà còn là biểu tượng của sự tiết kiệm, khéo léo và tình cảm gia đình. Trong những ngày bão gió, mâm cơm giản dị này càng làm ấm lòng người miền Trung – những con người luôn biết cách tìm thấy sự vững chãi và bình yên trong chính bữa ăn hằng ngày.