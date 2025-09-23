Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả cá thì là, trứng hấp nấm
Hương Phố
23/09/2025 1:00 PM (GMT+7)
Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối mới lạ, đầy đủ dinh dưỡng và mang lại sự háo hức cho cả gia đình. Thực đơn hôm nay có sự kết hợp giữa món chả cá thơm nức, trứng hấp mềm mịn, rau củ xanh mát và món canh chua thanh dịu, rất hợp để đổi vị sau nhiều ngày ăn các món quen thuộc.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Chả cá thì là chiên vàng – 60.000 đồng
3. Trứng hấp nấm – 20.000 đồng
4. Đậu bắp luộc chấm muối vừng - 10.000 đồng
5. Canh chua thịt băm - 10.000 đồng
6. Tráng miệng: Dưa hấu – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Chả cá thì là chiên vàng
• Nguyên liệu: 200g cá thác lác xay, thì là, hành khô, gia vị.
• Cách làm: Trộn cá với thì là, hành, tiêu, quết cho dẻo, nặn thành viên dẹt. Chiên vàng đều hai mặt, món ăn dậy hương thơm, thịt cá săn chắc, ăn cùng cơm rất đưa miệng.
2. Trứng hấp nấm
• Nguyên liệu: 3 quả trứng gà, nấm rơm hoặc nấm hương, hành lá, chút xì dầu.
• Cách làm: Đánh tan trứng với ít nước ấm, thêm nấm thái lát. Hấp cách thủy đến khi gần chín, rưới thêm vài giọt xì dầu, rắc hành. Trứng mềm mịn, vị nấm ngọt thanh.
3. Đậu bắp luộc chấm muối vừng
• Nguyên liệu: 1 mớ đậu bắp, muối vừng rang.
• Cách làm: Đậu bắp rửa sạch, luộc 2–3 phút để giữ màu xanh và độ giòn. Ăn kèm muối vừng béo bùi, tạo sự cân bằng cho bữa cơm.
4. Canh chua thịt băm
• Nguyên liệu: 100g thịt heo băm, cà chua, me chua, hành ngò.
• Cách làm: Phi thơm hành, cho thịt băm vào xào sơ, thêm cà chua thái múi cau. Đổ nước, nêm me chua cho vị thanh dịu. Khi canh sôi, thêm hành ngò và rau thơm, món canh nóng hổi, chua ngọt dễ ăn.
5. Dưa hấu tráng miệng
• Chọn quả dưa hấu ruột đỏ, ngọt mát, cắt miếng nhỏ và để lạnh trước khi ăn, vừa giải nhiệt vừa giúp bữa cơm trọn vẹn hơn.
Bữa cơm 120 nghìn hôm nay vừa lạ miệng vừa đủ chất: có cá, có trứng, có rau xanh, có canh chua và thêm hoa quả mát lành. Các món ăn tuy đơn giản nhưng hài hòa, dễ chế biến, chắc chắn sẽ khiến cả gia đình cảm thấy ngon miệng và ấm áp khi cùng nhau quây quần.
Chúc gia đình nhỏ buổi tối ấm áp và ngon miệng!
* Thực đơn mang tính tham khảo, có thể điều chỉnh đơn giá để mâm cơm phù hợp nhu cầu nhà bạn.
