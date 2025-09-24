Bữa cơm tối 120 nghìn: Tóp mỡ xào dưa, trứng đúc ngải cứu
Hương Phố
24/09/2025 2:53 PM (GMT+7)
Không cần phải chi nhiều tiền, chỉ với 120 nghìn đồng, các bà nội trợ vẫn có thể chuẩn bị một bữa cơm tối giản dị mà đủ chất cho cả gia đình. Thực đơn hôm nay mang điểm nhấn sáng tạo với món tóp mỡ xào dưa cải chua – một sự kết hợp dân dã nhưng rất “hao cơm”, đi kèm các món thanh nhẹ để cân bằng dinh dưỡng.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng - 10.000 đồng
2. Tóp mỡ xào dưa cải chua - 40.000 đồng
3. Trứng đúc ngải cứu - 20.000 đồng
4. Đậu phụ sốt hành - 15.000 đồng
5. Canh cải nấu thịt băm - 20.000 đồng
6. Tráng miệng: Thanh long ruột đỏ - 15.000 đồng
Cách thực hiện
1. Tóp mỡ xào dưa cải chua
• Nguyên liệu: Mỡ lợn, dưa cải muối chua, hành khô, ớt tươi.
• Cách làm: Mỡ thái hạt lựu, thắng trên lửa vừa cho đến khi tóp vàng giòn, vớt ra để riêng. Phi thơm hành, cho dưa chua vào đảo đều, nêm gia vị, cuối cùng trộn tóp mỡ vào, xào nhanh tay. Vị béo giòn của tóp quyện cùng chua mặn của dưa khiến món ăn vừa lạ vừa quen.
2. Trứng đúc ngải cứu
• Nguyên liệu: Ngải cứu, trứng gà, gia vị.
• Cách làm: Ngải cứu thái nhỏ, trộn đều với trứng và gia vị. Đổ hỗn hợp vào chảo chống dính, rán chín vàng hai mặt, cắt miếng vừa ăn. Món ăn bùi, thơm, có tác dụng an thần, rất tốt cho sức khỏe.
3. Đậu phụ sốt hành
• Nguyên liệu: 2 bìa đậu phụ, hành lá, dầu ăn, nước mắm.
• Cách làm: Đậu phụ cắt miếng nhỏ, chiên vàng. Hành lá cắt nhỏ, phi dầu nóng rồi rưới lên đậu, thêm chút nước mắm pha loãng để dậy vị. Món đơn giản nhưng mềm thơm, béo bùi.
4. Canh cải nấu thịt băm
• Nguyên liệu: Thịt heo băm, rau cải cúc, cà chua (tùy thích), hành ngò.
• Cách làm: Thịt băm xào sơ, cho nước vào đun sôi, nêm gia vị. Khi canh đã ngọt, cho rau cải cúc vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Nước canh trong, vị thanh mát, thơm đặc trưng của cải cúc.
5. Thanh long tráng miệng
• Chọn quả thanh long ruột đỏ, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ. Món tráng miệng mát lành, vừa đẹp mắt vừa giúp cân bằng vị giác sau bữa ăn.
Bữa cơm tối 120 nghìn hôm nay có sự kết hợp hài hòa: tóp mỡ xào dưa đậm đà, sáng tạo; trứng đúc ngải cứu thơm bùi, bổ dưỡng; đậu phụ sốt hành thanh nhẹ; thêm bát canh cải cúc nấu thịt băm ngọt lành và thanh long mát dịu.
Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, dễ mua ở chợ, bà nội trợ vẫn có thể khéo léo tạo nên một mâm cơm vừa ngon, vừa đẹp mắt, vừa tiết kiệm. Quan trọng hơn cả, đó là bữa cơm giúp cả gia đình quây quần, cùng nhau chia sẻ niềm vui sau một ngày dài.
Chúc bạn và gia đình có bữa cơm tối ngon miệng!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Chả cá thì là, trứng hấp nấm
Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ. Chỉ với khoảng 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối mới lạ, đầy đủ dinh dưỡng và mang lại sự háo hức cho cả gia đình. Thực đơn hôm nay có sự kết hợp giữa món chả cá thơm nức, trứng hấp mềm mịn, rau củ xanh mát và món canh chua thanh dịu, rất hợp để đổi vị sau nhiều ngày ăn các món quen thuộc.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho cà, trứng cuộn thịt băm
Sau một ngày dài bận rộn, điều mà nhiều bà nội trợ quan tâm nhất là làm sao để có một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm chi phí. Với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị được một mâm cơm đủ chất, có thịt - cá - rau - canh và thêm cả món tráng miệng. Hãy cùng tham khảo thực đơn dưới đây nhé!
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá thu sốt cà, canh cải nấu mọc, trứng hấp nấm
Cuối tuần là dịp để cả nhà đổi vị sau một tuần bận rộn. Mâm cơm vừa có hải sản, vừa có rau, thêm món hấp mềm dễ ăn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.
