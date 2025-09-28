Bữa cơm tối 120 nghìn: Đậu phụ nhồi thịt băm, canh chua cá rô đậm vị
Hương Phố
28/09/2025 8:46 AM (GMT+7)
Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải phức tạp hay đắt đỏ. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối đủ chất, cân bằng dinh dưỡng và hấp dẫn vị giác. Thực đơn hôm nay tuy giản dị nhưng có sự kết hợp hài hòa: đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua mềm thơm, rau cải thìa xào nấm xanh mướt, bát canh chua cá rô đồng đậm vị quê nhà và món dưa hấu tráng miệng ngọt mát.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Đậu phụ nhồi thịt băm sốt cà chua – 35.000 đồng
3. Rau cải thìa xào nấm – 20.000 đồng
4. Canh chua cá rô đồng – 45.000 đồng
5. Tráng miệng: Dưa hấu – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Đậu phụ nhồi thịt băm sốt cà chua
• Nguyên liệu: 2 bìa đậu phụ, 100g thịt nạc băm, cà chua, hành khô, hành lá.
• Cách làm: Khoét nhẹ giữa miếng đậu, nhồi thịt đã ướp gia vị vào. Chiên sơ cho vàng giòn, sau đó rim trong nước sốt cà chua chua ngọt, thêm hành lá thái nhỏ. Miếng đậu mềm, nhân thịt ngọt đậm, sốt đỏ sóng sánh, ăn cùng cơm trắng rất hợp.
2. Rau cải thìa xào nấm
• Nguyên liệu: 1 mớ cải thìa, nấm hương (hoặc nấm rơm), tỏi.
• Cách làm: Cải thìa rửa sạch, chẻ đôi. Nấm ngâm mềm, cắt nhỏ. Phi thơm tỏi, xào cải thìa cùng nấm trên lửa lớn, nêm gia vị vừa ăn. Rau giữ màu xanh tươi, nấm ngọt tự nhiên, món ăn thanh nhẹ mà ngon miệng.
3. Canh chua cá rô đồng
• Nguyên liệu: 300g cá rô, cà chua, dứa, me chua, giá đỗ, rau thơm.
• Cách làm: Cá rô làm sạch, chiên sơ cho săn thịt. Đun nước với dứa, cà chua và me chua để lấy vị chua ngọt. Cho cá vào nồi, nêm vừa ăn. Trước khi bắc xuống, thêm giá đỗ và rau thơm. Canh chua nóng hổi, vị chua dịu xen ngọt thanh, ăn rất bắt cơm.
4. Dưa hấu tráng miệng
• Chọn quả dưa hấu chín đỏ, ngọt mát. Cắt miếng vừa ăn, để lạnh trước khi dùng. Đây là món tráng miệng dễ ăn, giải nhiệt tốt.
Bữa cơm tối 120 nghìn hôm nay vừa đơn giản, vừa tinh tế: có món mặn đậm đà, món xào thanh nhẹ, món canh chua mát và hoa quả tráng miệng ngọt lành. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc ngoài chợ, các bà nội trợ đã có thể mang đến một mâm cơm đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình.
Một bữa cơm không chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là dịp để mọi người quây quần, trò chuyện và sẻ chia. Và chính sự giản dị, ấm áp ấy mới làm nên hương vị đặc biệt của bữa cơm gia đình Việt.
