Bữa cơm tối 120 nghìn: Trứng hấp nấm thịt bằm, canh cải ngọt và rau muống luộc
Hương Phố
20/08/2025 3:28 PM (GMT+7)
Sau một ngày làm việc mệt nhoài, còn gì ấm lòng hơn khi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị mà đầy đủ dinh dưỡng? Với 120.000 đồng, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa tối ngon lành, nhẹ bụng nhưng vẫn đủ chất cho gia đình 3-4 người. Hôm nay, thử vào bếp với món trứng hấp nấm thịt bằm kiểu Nhật, kết hợp canh cải ngọt thanh mát và rau muống luộc chấm mắm tỏi cay nhẹ.
Bữa cơm tối 120 nghìn:
• Cơm trắng: 10.000 đồng
• Trứng hấp nấm thịt bằm (kiểu Nhật): 30.000 đồng
• Canh cải ngọt nấu tôm khô: 25.000 đồng• Rau muống luộc + nước mắm tỏi ớt: 15.000 đồng
• Tráng miệng: Chuối tây: 10.000 đồng
Cách thực hiện các món ăn:
1. Trứng hấp nấm thịt bằm kiểu Nhật (Chawanmushi phiên bản Việt)
• Nguyên liệu: 3 quả trứng, 100g thịt heo bằm, 100g nấm hương hoặc nấm đùi gà thái lát mỏng, 1/2 thìa cà phê nước tương, nước dùng gà (hoặc nước luộc gà), hành lá.
• Cách làm:
o Đánh tan trứng, hòa với nước dùng theo tỉ lệ 1:2.
o Nêm nhẹ nước tương và chút muối.o Xếp thịt bằm, nấm vào từng chén nhỏ, đổ hỗn hợp trứng lên.
o Hấp cách thủy lửa nhỏ khoảng 12–15 phút, đến khi mặt trứng mịn, sánh, không rỗ là đạt.
o Rắc hành lá cắt nhỏ lên mặt khi dọn ra.
Món này thơm mềm, thanh vị, trẻ nhỏ và người lớn đều thích.
2. Canh cải ngọt nấu tôm khô
• Nguyên liệu: 1 bó cải ngọt (~300g), 30g tôm khô, hành tím.
• Cách làm:o Tôm khô ngâm nước cho mềm, rửa sạch.
o Phi thơm hành tím, cho tôm vào xào sơ, đổ nước vào nấu sôi.
o Cho cải vào, nêm nếm vừa miệng, nấu sôi thêm 1–2 phút là tắt bếp.
Nước canh ngọt thanh nhờ vị tôm khô tự nhiên, rất thích hợp bữa tối nhẹ bụng.
3. Rau muống luộc + mắm tỏi ớt
• Nguyên liệu: 1 bó rau muống (~400g), tỏi, ớt, nước mắm ngon.
• Cách làm:
o Nhặt rau, rửa sạch, luộc chín tới rồi vớt ra nước đá để rau xanh, giòn.
o Nước luộc chắt ra để riêng.o Làm mắm tỏi ớt với chút chanh, đường, nước luộc rau và nước mắm ngon để chấm rau.
Món rau đơn giản nhưng luôn được cả nhà “gắp sạch đĩa”.
4. Tráng miệng: Chuối tây
• Chọn chuối vừa chín tới, vỏ vàng đều, ăn ngọt nhẹ, thơm mùi đặc trưng.
Tráng miệng bằng chuối giúp tiêu hóa tốt, bổ sung kali và chất xơ sau bữa ăn.
Tổng kết:
Một bữa cơm tối ấm cúng không cần cao lương mỹ vị. Chỉ cần những món ăn thân quen, cân bằng dinh dưỡng và chút khéo léo trong cách chế biến, bạn đã mang lại niềm vui cho cả gia đình. Trứng hấp mềm mượt, canh tôm thanh ngọt, rau muống chấm mắm đậm đà, và quả chuối tây thơm lừng – tất cả hòa quyện trong mâm cơm chỉ với chưa đến 120.000 đồng.Chúc bạn và gia đình có một bữa tối an lành và ấm áp bên nhau!
Có những ngày, chỉ cần trở về nhà thấy mâm cơm nghi ngút khói, thơm mùi dứa chua ngọt quyện cùng miếng thịt mềm ngậy là thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Bữa cơm tối hôm nay không cầu kỳ, không tốn kém, nhưng vẫn tròn vị với ba món mặn, canh, rau cùng trái cây tráng miệng, tất cả gói gọn trong mức chi phí chỉ 120.000 đồng.
