Bưởi da xanh Việt Nam lần đầu có mặt tại Mỹ, người Việt hào hứng mua

Lô hàng đầu tiên với 2 tấn bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới khu vực bờ Đông nước Mỹ bởi công ty phân phối thực phẩm L&T (L&T Food Distributor).

Bà Trúc Phan, Giám đốc điều hành của Công ty phân phối thực phẩm L&T (L&T Food Distributor).

Theo bà Trúc Phan, Giám đốc điều hành của Công ty, toàn bộ lô hàng đã được đặt mua 2 ngày trước khi tới Mỹ: “Hiện tại, bưởi Việt Nam đang được bán ra là 6,99 USD tới 7,99 USD/pound (0,46kg) ở ngoài chợ. So với bưởi ở Florida thì gấp hơn 3 lần và gấp khoảng 2,5 lần so với giá bưởi Trung Quốc đi bằng đường biển do lô bưởi này đi bằng đường hàng không. Sắp tới, mình có kế hoạch đi bằng đường biển thì giá cả chắc chắn sẽ cạnh tranh được với bưởi Trung Quốc. Mặc dù nhỉnh hơn so với bưởi trồng tại Mỹ ở Florida nhưng với độ giòn tan và ngọt lịm của quả bưởi cộng với tình yêu thương tha thiết cho trái cây Việt Nam của người Việt tại Mỹ thì chắc chắn mình sẽ tiêu thụ được rất lớn lượng bưởi da xanh của Việt Nam tại Mỹ”.

Lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam được bày bán tại Mỹ

Hiện tại, bưởi da xanh Việt Nam đang được bày bán tại các siêu thị châu Á và đã thu hút được sự quan tâm của khá đông bà con người Việt cũng như cộng đồng châu Á tại Mỹ. Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, ở bang Virginia đã khá ngạc nhiên và vui khi thấy bưởi Việt Nam lần đầu tiên được bày bán ở Mỹ.

“Em ở đây lâu rồi và em cũng đã ăn bưởi Florida, Trung Quốc nhưng lần đầu tiên thấy bưởi Việt Nam thì em thấy rất hạnh phúc. Em nghĩ tất cả những người Việt Nam ở đây sẽ đều hạnh phúc khi dùng chính bưởi của quê hương mình. Bưởi da xanh này rất nổi tiếng ở Việt Nam nên sẽ thỏa mãn nỗi nhớ quê nhà của rất nhiều người. Cái hương vị thì không thể chê được mặc dù giá thì hơi cao một chút nhưng mọi người vẫn sẽ cố để thử vì mỗi gia đình cũng chỉ mua 1 trái, 2 trái để có thể cảm nhận được hương vị quê hương, cái đó quan trọng lắm”, chị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, người tiêu dùng Việt Nam tại Mỹ

Việc xuất khẩu chính ngạch trái bưởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.

Lô bưởi đầu tiên được vận chuyển bằng 6,99 USD/0,46kg

Bưởi được đóng thành từng thùng 12kg, mỗi thùng 10 quả khi được vận chuyển sang Mỹ

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng cơ quan thương vụ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ cho biết, đối với việc kiểm soát chất lượng, Hoa Kỳ là một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Việc xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ theo đường hàng không và trong thời gian tới sẽ xuất khẩu theo đường biển với số lượng lớn hơn là một tín hiệu hết sức khả quan, thể hiện nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ nói chung và của người tiêu dùng Việt Nam nói riêng và của người tiêu dùng châu Á tại thị trường Hoa Kỳ. Việc đảm bảo chất lượng, duy trì được chi phí vận chuyển, logistic cũng là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ, nhất là phải cạnh tranh với những mặt hàng bưởi từ khu vực Florida hay khu vực bờ Tây.

“Mặc dù bưởi Việt Nam hiện nay giá cả, chi phí cao hơn, tuy nhiên, dự kiến sẽ được đón nhận và tiêu dùng ở thị trường này do bưởi Việt Nam có những yếu tố hết sức đặc trưng đó là giòn, ngọt đậm và thanh mà không sản phẩm bưởi nào trên thế giới có chất lượng tương tự và giống như vậy. Do vậy, có cơ sở để có thể tin tưởng là bưởi Việt Nam nói chung và bưởi da xanh của Việt Nam xuất khẩu trong đợt vừa rồi sẽ tiếp tục mở rộng và thâm nhập sâu thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới”, ông Đỗ Ngọc Hưng cho biết thêm.

Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng cơ quan Thương vụ, Thám tán Thương mại Việt Nam tại Mỹ

Bưởi là loại trái cây tươi thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Mỹ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa. Mỹ có nhu cầu tiêu thụ lớn về trái cây, mỗi năm lên tới 12 triệu tấn, trong khi sản xuất trái cây tươi nội địa của nước này hiện chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu, 30% còn lại, tương đương với khoảng 3,6 triệu tấn, phải nhập khẩu. Đây sẽ là dư địa và cơ hội rất lớn cho trái cây Việt Nam nói chung và quả bưởi tươi nói riêng để tiếp cận thị trường này.

Theo VOV