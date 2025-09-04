Các nhà sản xuất mỹ phẩm Thái Lan chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, thách thức thương hiệu Nhật, Hàn như thế nào?
V.N (Theo The Nation)
04/09/2025 10:30 AM (GMT+7)
Mỹ phẩm Thái Lan đang tăng trưởng chưa từng có tại thị trường Trung Quốc, từ chỗ chỉ là món quà lưu niệm đơn giản cho khách du lịch nay đã trở thành sản phẩm được ưa chuộng trên các nền tảng như Red Note và Douyin.
Trước đây vốn được xem như quà mang về từ các chuyến đi của du khách Trung Quốc, mỹ phẩm Thái hiện ngày càng được người tiêu dùng mua trực tiếp, nhờ sức lan tỏa của các nền tảng số, theo Thương vụ Tổng lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại Hạ Môn.
Nền tảng số và sức mạnh mềm thúc đẩy công nghiệp làm đẹp Thái Lan
Các thương hiệu Thái hưởng lợi từ việc người tiêu dùng Trung Quốc chia sẻ trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Những bài đăng giới thiệu sản phẩm mua tại Thái Lan cùng các video hướng dẫn trang điểm lấy cảm hứng từ influencer Thái đã giúp người tiêu dùng khám phá nhiều thương hiệu mới của T-beauty (công nghiệp làm đẹp Thái Lan), thách thức J-beauty (công nghiệp làm đẹp Nhật Bản) và K-beauty (công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc).
Xu hướng này còn được củng cố bởi sức mạnh mềm văn hóa Thái, đặc biệt là sự phổ biến của các bộ phim Y series trên toàn châu Á. Từ đó xuất hiện trào lưu “suai meiku” – kết hợp giữa từ “suai” (đẹp) trong tiếng Thái và “meiku” (trang điểm) trong tiếng Nhật.
Phong cách này với làn da căng bóng, má và môi tông ấm đã trở thành trào lưu trên Red Note, nơi người dùng tạo các clip hướng dẫn trang điểm bằng mỹ phẩm Thái.
Trung Quốc duy trì nhập khẩu bất chấp thị trường chững lại
Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu mỹ phẩm của nước này tăng đều từ 2020 đến 2023, đạt đỉnh 1,63 tỷ nhân dân tệ trước khi giảm nhẹ xuống 1,52 tỷ nhân dân tệ năm 2024. Danh mục nhập khẩu gồm son môi, sản phẩm cho mắt, móng, chăm sóc da và phụ kiện trang điểm.
Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 5/2025, nhập khẩu mỹ phẩm từ Thái Lan đạt 5,57 tỷ USD. Dù giảm 3,15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu đối với sản phẩm Thái vẫn mạnh. Mỹ phẩm và chăm sóc da chiếm tới 97,62% tổng nhập khẩu từ Thái Lan, riêng son môi Thái dù chỉ đạt 343.477 USD nhưng tăng tới 82,85%.
Thương hiệu Thái thách thức đối thủ Âu – Á
Trong khi thương hiệu Pháp, Nhật và Mỹ đều ghi nhận tăng trưởng âm, Hàn Quốc chỉ đạt mức mở rộng khiêm tốn. Người tiêu dùng Trung Quốc vì vậy tìm đến những lựa chọn mới vừa khác biệt vừa dễ tiếp cận – khoảng trống mà mỹ phẩm Thái đang tận dụng tốt.
Chiến lược thâm nhập Trung Quốc
Các thương hiệu Thái từng phụ thuộc vào khách du lịch nay chuyển hướng sang chiến lược “kỹ thuật số trước tiên”. Họ tung ra sản phẩm cỡ nhỏ, dùng thử phù hợp với xu hướng “dùng thử trước khi mua” tại Trung Quốc, đồng thời quảng bá trên WeChat, Douyin, Taobao và hợp tác cùng nhà bán lẻ địa phương.
Tuy vậy, cạnh tranh vẫn rất gay gắt. Mỹ phẩm Hàn, Nhật và các thương hiệu nội địa Trung Quốc có lợi thế về am hiểu thị trường và tốc độ ra mắt sản phẩm. Với các nhà sản xuất mỹ phẩm Thái, xây dựng hình ảnh thương hiệu quốc tế mạnh mẽ sẽ là chìa khóa để mở rộng tệp khách hàng tại Trung Quốc.
