Trung Quốc thúc đẩy Ngân hàng Phát triển SCO: Thách thức quyền lực đồng USD





Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Thiên Tân, Trung Quốc, hôm thứ Hai cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên SCO khác. Ảnh: Kyodo.

Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của lãnh đạo các nước thành viên SCO ở Thiên Tân hôm thứ Hai rằng ngân hàng này “nên được thành lập càng sớm càng tốt để hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho hợp tác an ninh và kinh tế của các quốc gia thành viên” - theo Tân Hoa xã.

Theo Tân Hoa xã, lãnh đạo SCO đã quyết định khởi động tiến trình thành lập ngân hàng và thúc đẩy thảo luận về cơ chế hoạt động của định chế tài chính này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bổ sung rằng Ngân hàng Phát triển SCO sẽ trở thành nguồn vốn then chốt cho các dự án hạ tầng và phát triển trong khu vực, đồng thời “mang lại động lực mới cho nền kinh tế các quốc gia thành viên”.

Các nhà phân tích nhận định, một ngân hàng cho vay ưu đãi như vậy sẽ giúp khối giảm phụ thuộc vào thương mại dựa trên đồng USD, vốn ngày càng rủi ro trong bối cảnh Mỹ gia tăng sử dụng “quyền lực ngoài lãnh thổ thông qua đồng đô la”.

Trung Quốc từ lâu đã thúc đẩy sáng kiến này, được so sánh với Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của BRICS và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB). Ban đầu được xem như đối thủ của IMF, Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhưng nay các định chế này đã tích cực hợp tác thông qua cơ chế đồng tài trợ.

Ông Tập cũng khẳng định SCO đã trở thành tổ chức khu vực lớn nhất thế giới, quy tụ 26 quốc gia ở nhiều cấp độ hợp tác, hoạt động trên hơn 50 lĩnh vực, với tổng sản lượng kinh tế gần 30 nghìn tỷ USD.

Tuyên bố Thiên Tân: Mở rộng “gia đình SCO”

Bên cạnh quyết định thành lập Ngân hàng Phát triển, Tuyên bố Thiên Tân công bố một loạt bước tiến mới. Theo Reuters, các đối tác đối thoại và quan sát viên được hợp nhất thành một nhóm mới gọi là “các quốc gia đối tác SCO”, nâng tổng số thành viên lên 27. Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Pakistan và Armenia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao trong khuôn khổ tổ chức.

Tuyên bố cũng thể hiện lập trường chung của SCO về quản trị toàn cầu, phản đối việc quân sự hóa lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, đồng thời nhấn mạnh hợp tác phòng chống ma túy và tổ chức Đối thoại SCO+ về các vấn đề an ninh tại Uzbekistan sắp tới.

Ngoài ra, mở rộng hợp tác với Liên Hợp Quốc và các cơ quan chuyên môn tiếp tục được coi là ưu tiên trong quan hệ quốc tế của SCO.