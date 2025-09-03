Tài sản gia đình ông Trump tăng thêm 5 tỉ USD nhờ đồng tiền số mới giao dịch

Các con trai của Tổng thống Trump - Donald Trump Jr. và Eric Trump tại một sự kiện của công ty World Liberty Financial. Ảnh: Bloomberg.

Đồng tiền điện tử mang tên WLFI đã đạt mức cao khoảng 40 cent sau khi ra mắt hôm thứ Hai 1/9, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Đến sáng thứ Ba, giá token rơi xuống khoảng 21 cent, tức giảm 48% so với đỉnh, trước khi hồi phục nhẹ lên khoảng 23 cent vào buổi chiều.

Dù vậy, lượng WLFI mà gia đình Trump nắm giữ - 22,5 tỷ token - vẫn có giá trị khoảng 5 tỷ USD. Theo World Liberty Financial, các token của nhà sáng lập hiện vẫn bị khóa nên ông Trump và gia đình chưa thể bán ra. Công ty chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Trump và tiền điện tử

Từng là người hoài nghi, ông Trump trong nhiệm kỳ hai đã tích cực ủng hộ tiền số, tuyên bố sẽ biến Mỹ thành “thủ đô tiền điện tử của thế giới”.

Các dự án tiền số của World Liberty Financial và những doanh nghiệp riêng khác của gia đình Trump làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích từ một số nhóm giám sát và nghị sĩ Dân chủ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phản bác: “Những nỗ lực tiếp tục của truyền thông nhằm thêu dệt xung đột lợi ích là vô trách nhiệm và càng làm xói mòn niềm tin của công chúng. Tổng thống và gia đình ông chưa từng và sẽ không bao giờ tham gia vào các xung đột lợi ích”.

Tháng 7, ông Trump ký ban hành Đạo luật Genius, đạo luật liên bang đầu tiên quản lý tiền điện tử, đặt ra quy định cho stablecoin - loại tiền số được coi là an toàn hơn vì gắn với tài sản cố định như đồng USD.

World Liberty Financial, với các đồng sáng lập gồm ông Trump và ba con trai Eric, Donald Jr. và Barron, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của tổng thống đối với tiền điện tử, cả về đầu tư cá nhân lẫn chính sách. Gia đình cũng từng phát hành các meme coin như $TRUMP và $Melania, bắt đầu giao dịch từ tháng 1.

WLFI là gì?

Theo World Liberty Financial, WLFI là một token kỹ thuật số cho phép người nắm giữ quyền bỏ phiếu về các vấn đề quản trị của công ty. Tuy nhiên, công ty cảnh báo: “Bạn không nên mua $WLFI như một khoản đầu tư mang tính đầu cơ, tài chính hay với kỳ vọng bán lại để kiếm lời”.

Nic Puckrin, CEO Coin Bureau, cho biết biến động giá mạnh là điều bình thường khi token mới ra mắt: “Mức biến động từ 40 xuống 21 cent là điển hình. Ban đầu, sự hứng khởi đẩy giá tăng vọt, sau đó là đợt bán tháo để chốt lời.” Ông nói thêm, so với các màn ra mắt lớn khác, mức giảm của WLFI vẫn ở mức vừa phải và nhà đầu tư ban đầu vẫn có lời từ các đợt bán riêng.

World Liberty Financial còn phát hành USD1, một stablecoin gắn giá trị với đồng USD, vốn ít biến động hơn các loại tiền số khác. Theo Puckrin, WLFI đang tạo vị thế đặc biệt khi cho phép người nắm giữ ảnh hưởng đến định hướng và chính sách của USD1 thông qua quyền bỏ phiếu. “Đây là điều khiến nó khác biệt trên thị trường đông đúc”.

Theo World Liberty Financial, gia đình Trump và các bên nội bộ khác sở hữu hơn 20% tổng WLFI. Tuy nhiên, công ty quy định không một ví điện tử nào được nắm quyền bỏ phiếu vượt quá 5%, nhằm hạn chế ảnh hưởng quá lớn từ nội bộ, Puckrin giải thích.

Các dự án tiền số khác của ông Trump

Tháng 5, meme coin $TRUMP gây chú ý khi chủ sở hữu lớn có cơ hội được ăn tối cùng ông Trump. Nhà đầu tư đã bỏ khoảng 140 triệu USD mua coin để giành suất tham dự, theo dữ liệu thời điểm đó.

Điều này khiến các nhóm giám sát và nghị sĩ Dân chủ lo ngại tài sản gắn thương hiệu Trump bị biến thành công cụ tiếp cận tổng thống. Giá coin đã tăng gấp đôi lên gần 15 USD trong tháng 5, nhưng từ đó mất gần hết đà tăng, hiện giao dịch quanh mức 8,30 USD, theo CoinMarketCap.

Trong khi đó, Trump Media & Technology Group - chủ sở hữu mạng xã hội Truth Social - cũng mở rộng sang tiền số. Tháng 7, công ty mua khoảng 2 tỷ USD tiền điện tử để tái định hình như một quỹ đầu tư. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty này đã mất khoảng 50% giá trị từ đầu năm, hiện giao dịch ở mức 17,05 USD/cổ phiếu hôm thứ Ba.