Cách chăm sóc da bằng hạt chia

Mít non không chỉ là nguyên liệu được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như gỏi, canh, xào, kho… mà các món ăn từ mít non còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Vậy, quả mít non có tác dụng gì?