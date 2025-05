Cách chữa đau đầu bằng dưa hấu, cơn đau giảm nhanh lại được ăn ngon

Dưa hấu là loại trái cây giàu nước và chứa nhiều chất điện giải, vitamin C, A, và các chất chống oxy hóa như lycopene – tất cả đều có thể hỗ trợ giảm đau đầu trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, dưa hấu không phải là thuốc đặc trị mà chỉ giúp hỗ trợ làm dịu triệu chứng đau đầu nếu nguyên nhân là do mất nước, say nắng, hoặc mệt mỏi.

Dưới đây là một số cách chữa đau đầu bằng dưa hấu:

Ăn trực tiếp dưa hấu mát lạnh

Tác dụng: Bù nước nhanh, làm mát cơ thể, hạ nhiệt, hỗ trợ làm dịu các cơn đau đầu do mất nước, nắng nóng hoặc căng thẳng nhẹ.

Cách dùng: Ăn 1 – 2 lát dưa hấu mát (không quá lạnh) khi bắt đầu cảm thấy đau đầu. Không nên ăn dưa quá lạnh nếu bạn bị đau đầu do co mạch hoặc lạnh gáy.

Sinh tố dưa hấu với một chút gừng

Tác dụng: Gừng có khả năng kháng viêm, hỗ trợ làm dịu các cơn đau đầu, đặc biệt là đau đầu do viêm xoang, mệt mỏi.

Cách làm: Xay 2 – 3 lát dưa hấu (đã bỏ hạt) với 1 miếng gừng nhỏ, thêm chút nước cốt chanh để tăng hiệu quả.

Cách dùng: Uống lạnh nhẹ, ngày 1 lần khi có triệu chứng đau đầu nhẹ.

Nước ép dưa hấu – bạc hà

Tác dụng: Bạc hà giúp làm mát và giãn cơ, có thể hỗ trợ giảm căng thẳng thần kinh – nguyên nhân gây đau đầu.

Cách làm: Xay dưa hấu với vài lá bạc hà tươi, lọc lấy nước. Có thể thêm chút mật ong nếu thích.

Cách dùng: Uống sau khi nghỉ ngơi khoảng 15 phút, khi cảm thấy stress hoặc đau đầu do thiếu ngủ.

Đắp vỏ dưa hấu lên trán

Tác dụng dân gian: Vỏ dưa hấu có tính mát, giúp hạ nhiệt, giảm cảm giác nóng bức ở trán – hỗ trợ làm dịu cơn đau đầu do sốt hoặc nắng nóng.

Cách làm: Lấy phần vỏ dưa còn thịt trắng, rửa sạch, để mát trong tủ lạnh, sau đó đắp lên trán 10–15 phút.

Lưu ý: Đây là mẹo dân gian, không thay thế thuốc hay liệu pháp y tế chính thống.

Sinh tố dưa hấu + chuối (tăng magie và kali)

Cách làm: Xay dưa hấu cùng một quả chuối chín. Có thể thêm đá viên nếu thích mát lạnh.

Tác dụng: Chuối và dưa hấu đều chứa kali và magie – hai khoáng chất có liên quan đến chức năng thần kinh và tuần hoàn, có thể hỗ trợ trong một số cơn đau đầu do thiếu chất điện giải.

Những lưu ý khi dùng cách chữa đau đầu bằng dưa hấu

Dưa hấu chỉ hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị

Dưa hấu không phải là thuốc chữa bệnh, chỉ có tác dụng hỗ trợ trong các trường hợp đau đầu nhẹ do mất nước, cảm nắng, stress nhẹ hoặc thiếu ngủ.

Nếu bạn bị đau đầu kéo dài, dữ dội, kèm theo sốt, nôn, hoa mắt, rối loạn thị lực, cần đi khám ngay, không tự ý điều trị tại nhà bằng thực phẩm.

Không dùng dưa hấu quá lạnh hoặc ngay khi đang sốt rét

Dưa hấu để tủ lạnh sâu hoặc trộn đá có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, co mạch gây đau đầu nặng thêm.

Khi đang ớn lạnh hoặc cảm lạnh, dưa hấu có tính lạnh có thể gây rối loạn tiêu hoá hoặc làm bệnh trở nặng hơn.

Mẹo: Nếu muốn ăn mát, hãy để dưa hấu ở ngăn mát khoảng 15 phút, không ăn đá bào trực tiếp.

Không ăn dưa hấu vào buổi tối khuya

Ăn nhiều dưa hấu vào ban đêm có thể khiến bạn tiểu đêm nhiều, ảnh hưởng giấc ngủ – một yếu tố gây đau đầu phổ biến.

Người có hệ tiêu hóa yếu ăn dưa hấu muộn dễ bị đầy bụng, tiêu chảy nhẹ.

Dùng lượng vừa phải – tránh “bổ quá hóa hại”

Ăn quá nhiều dưa hấu (trên 500–700g/lần) có thể khiến lượng đường huyết tăng đột ngột → gây mệt mỏi, đau đầu phản tác dụng.

Dưa hấu có chỉ số đường huyết (GI) khá cao, người bị tiểu đường hoặc rối loạn đường huyết nên ăn hạn chế.

Chọn dưa sạch, bảo quản đúng cách

Chỉ nên dùng dưa hấu tươi, không dập nát, không để lâu ngoài nhiệt độ cao, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn, gây rối loạn tiêu hoá → có thể làm tình trạng đau đầu tồi tệ hơn.

Nên gọt sạch phần vỏ xanh ngoài cùng nếu dùng để đắp trán, tránh gây kích ứng da.

Không kết hợp với một số thuốc/hóa chất

Dưa hấu chứa nhiều nước và kali, nếu đang dùng thuốc lợi tiểu, thuốc điều chỉnh kali huyết (như spironolactone), nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nhiều dưa hấu.

Không dùng dưa hấu ngay sau khi uống rượu bia – có thể gây phản ứng bất lợi cho gan, thận.