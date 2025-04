Cách chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ tại nhà dễ thực hiện

Cây trinh nữ có tác dụng thế nào trong việc chữa mất ngủ

Theo Y học cổ truyền, lá và cành cây trinh nữ vị ngọt, tính lạnh, hơi đắng, có tác dụng an thần, thanh can hỏa, giải độc, dưỡng tâm, tiêu tích. Còn rễ trinh nữ hơi đắng, vị chát, tính ấm và chứa độc tố có tác dụng hóa đàm, thông kinh, hòa vị, tiêu tích. Cây trinh nữ thường được sử dụng để điều trị suy nhược thần kinh, an thần và chữa mất ngủ, trằn trọc.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, cây trinh nữ chứa các thành phần hóa học bao gồm một loại axit amin tự nhiên là alkaloid. Chất này được dùng trong y học để gây tê, giảm đau. Các hợp chất khác như minosin, crocetin, flavonoid, tanin, phenolic, axit amin, axit hữu cơ và các loại alcol của cây trinh nữ đã được chứng minh có thể cải thiện giấc ngủ, giảm lo âu, trầm cảm, giải tỏa stress.

Cây trinh nữ ảnh hưởng đến các thụ thể thần kinh trung ương quan trọng như dopamine, serotonin, hỗ trợ điều chỉnh tâm trạng, an thần, trấn kinh và tăng cường trí nhớ. Ngoài ra, loại cây này còn bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương, điều trị bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson hay Alzheimer, giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt, thành phần selen và adrenalin của lá có thể hỗ trợ vận chuyển máu tới tim.

Các cách chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ

Dùng nước cây xấu hổ chữa mất ngủ

Bạn sắc khoảng 30 gram - 50 gram lá cây xấu hổ tươi, rửa sạch với 500ml nước lọc. Đun sôi trên lửa nhỏ 30 phút, sau đó chắt lấy nước uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút.

Nước cây xấu hổ nên uống trong ngày, dùng khi còn ấm, không nên để qua đêm. Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần hỏi ý kiến của thầy thuốc để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Ngoài nấu nước uống, các bài thuốc cổ truyền còn kết hợp cây xấu hổ với một số vị khác. Dưới đây là 3 bài thuốc cổ truyền chữa mất ngủ từ cây xấu hổ.

Bài thuốc chữa suy nhược thần kinh, trằn trọc và mất ngủ

Chuẩn bị 15 gram cành, lá cây xấu hổ, 15 gram nụ áo hoa tím, 30 gram chua me đất hoa vàng, 10 gram lạc tiên, 10 gram mạch môn, 10 gram thảo quyết minh.

Rửa sạch các nguyên liệu, để ráo nước, sao vàng. Đem tất cả nguyên liệu trên sắc với 500ml nước lọc đến khi còn một nửa. Uống thuốc khi còn nóng, mỗi ngày duy trì 1 ly - 2 ly trong 7 ngày.

Bài thuốc chữa mất ngủ, khó ngủ, trằn trọc

Chuẩn bị 15 gram rễ cây xấu hổ, 15 gram cúc tần, 30 gram chua me đất.

Rửa sạch các nguyên liệu. Rễ cây trinh nữ đem sao vàng rồi sắc với 500ml nước lọc. Sau 15 phút cho cúc tần, chua me đất vào đun thêm khoảng 5 phút - 10 phút để chắt lấy nước uống. Mỗi ngày uống một ly trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, liên tục 7 ngày - 10 ngày.

Bài thuốc chữa mất ngủ, an thần

Chuẩn bị 10 gram - 20 gram lá và thân cây trinh nữ phơi khô, 2 gram cây lạc tiên.

Rửa sạch các nguyên liệu, để ráo nước. Cây xấu hổ cắt khúc, sao vàng sau đó đun sôi với 500ml nước lọc. Sau 15 phút - 20 phút cho cây lạc tiên vào đun thêm khoảng 5 phút - 10 phút để chắt lấy nước uống. Uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, liên tục 7 ngày, mỗi ngày 1 ly, không uống nước để qua đêm.

Những lưu ý khi dùng các cách chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ

Mặc dù các bài thuốc chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ lành tính nhưng nếu dùng không đúng cách sẽ không đạt được hiệu quả điều trị hoặc không an toàn. Bạn nên lưu ý các vấn đề sau:

Cây trinh nữ có độc tính nhẹ, không nên dùng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú.

Tuyệt đối không dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Dụng cụ sắc thuốc nên dùng chất liệu gốm, sứ, đất nung, không nên dùng kim loại vì có thể tạo ra độc tính hoặc làm biến đổi hoạt chất của thảo dược.

Nên dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc, dùng đúng bài, đúng thang, đúng liều lượng; không tự ý kết hợp với các vị thuốc khác hoặc kết hợp với thuốc tây vì nguy cơ tương tác thuốc.

Bảo quản thảo dược nơi khô ráo, tránh nơi ẩm ướt.

Không dùng thảo dược bị nhiễm nấm mốc.

Tuân thủ các dặn dò của thầy thuốc trong khi sử dụng, chẳng hạn như ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi như thế nào.

Không nên dùng thảo dược này kéo dài quá 3 tháng, có thể gây hại cho gan, thận.

Sau 2 tháng dùng thảo dược này, nếu mất ngủ không cải thiện, nên đến bệnh viện thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu xảy ra các triệu chứng buồn nôn, dị ứng, tiêu chảy trong khi chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ, cần ngưng ngay và đến bệnh viện thăm khám.

Nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục hàng ngày trong khi chữa mất ngủ.

Người bị mất ngủ có bệnh nền tiểu đường, tim mạch, gan, thận, ung thư không nên dùng các bài thuốc từ cây trinh nữ.

Nên hỏi ý kiến của bác sĩ khi muốn dùng thực phẩm chức năng trong khi chữa mất ngủ bằng cây trinh nữ.