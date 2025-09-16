Cao Bằng tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 16/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã chính thức bắt đầu với phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng. Phiên trù bị diễn ra một ngày trước phiên khai mạc chính thức với sự tham dự của 399 đại biểu chính thức, đại diện cho 62.935 đảng viên từ 60 Đảng bộ trực thuộc.

7h sáng 16/9 các đại biểu đã có mặt đông đủ tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 16/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.

Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Sau đó, Đại hội đã thông qua chương trình, nội quy và quy chế làm việc. Một trong những nội dung quan trọng khác là việc quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng.

Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng tại phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng sáng 16/9.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã lắng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng được trình bày. Cũng trong phiên buổi sáng, các đại biểu đã chia tổ để thảo luận về các văn kiện quan trọng này.

Đại hội thông qua Chương trình; Nội quy; Quy chế làm việc của Đại hội.

Tài phiên buổi chiều, Đại hội đã thảo luận và tham luận tại hội trường về các nội dung đã được đề ra. Đặc biệt, phiên chiều có nội dung Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một trong các tổ thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng trong phiên trù bị ngày 16/9.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX diễn ra từ ngày 15 đến 17/9. Ngày 15/9, các đoàn đại biểu đã tập trung, nhận tài liệu và họp đoàn để quán triệt các nội dung liên quan. Phiên khai mạc chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 17/9. Phiên khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh CRTV và Báo Cao Bằng.