Hàng loạt chi nhánh F88 tại TP.HCM bị công an khám xét, ông chủ Phùng Anh Tuấn là ai?

Sáng 7/3, Công ty CP Kinh doanh F88 (F88) đã lên tiếng sau một ngày trụ sở tại TP.HCM và hàng loạt chi nhánh F88 tại TP.HCM bị công an kiểm tra, khám xét (ngày 6/3). Trong thông cáo, CEO F88 Phùng Anh Tuấn khẳng định cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan một nhân sự của F88.



Ông Phùng Anh Tuấn là người đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành F88 từ năm 2013 đến nay.

Ông chủ F88 Phùng Anh Tuấn là ai?

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Tuấn đang là người đại diện pháp luật của Công ty CP kinh doanh F88. Đây cũng là công ty bị lực lượng công an khám xét ngày 6/3 tại TP.HCM. Ngoài ra, ông Tuấn cũng là đại diện pháp luật của Công ty CP Đầu tư F88 được thành lập năm 2015, là công ty mẹ của Công ty CP Kinh doanh F88, phụ trách kêu gọi đầu tư vào chuỗi cầm đồ này.



Chủ tịch kiêm CEO F88 Phùng Anh Tuấn và chuỗi cầm đồ F88 do ông quản lý nổi lên vài năm trở lại đây, khi mô hình chuỗi cầm đồ F88 phát triển mạnh tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam.



CEO Phùng Anh Tuấn F88 là ai? Từng là một hacker nổi tiếng, sau đó kinh doanh ở lĩnh vực an ninh mạng và chuyển sang làm chủ chuỗi cầm đồ F88. Ảnh: F88

F88 được thành lập năm 2013 và chỉ mới đặt chân vào TP.HCM từ năm 2018. Dù vậy, hiện số lượng cửa hàng F88 tại TP.HCM đang dẫn đầu cả nước với hơn 100 chi nhánh. Trên phạm vi cả nước, F88 hiện có hơn 800 cửa hàng chuyên dịch vụ cầm đồ, cho vay cầm cố hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, không được các ngân hàng cho vay.

CEO Phùng Anh Tuấn gần đây cũng xuất hiện nhiều trên truyền thông, nói về mô hình kinh doanh của F88. Trước khi trở thành ông chủ chuỗi cầm đồ, ông Phùng Anh Tuấn từng khá nổi tiếng với vai trò là một hacker, được biết đến với tên gọi “Tuấn PAT”.

Ông "Tuấn PAT" sinh năm 1984, tốt nghiệp đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Từ thời trung học, ông đã là thủ lĩnh nhóm Việt Hacker. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông “đầu quân” vào một số tập đoàn công nghệ thông tin lớn. Sau đó, ông quyết định khởi nghiệp, thành lập Công ty An ninh mạng VSEC vào năm 2003.

Thời điểm đó, VSEC là start up đầu tiên trong lĩnh vực bảo mật an toàn tại Việt Nam, và được đổi tên thành Công ty CP An ninh mạng Việt Nam năm 2009. Công ty cung cấp dịch vụ an toàn thông tin cho những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và cảnh báo cho nhiều doanh nghiệp lớn ở nhiều lĩnh vực, nhất là những doanh nghiệp công nghệ, tài chính… để họ sửa lỗi hệ thống trước khi bị tấn công.

Công ty an ninh mạng của ông Phùng Anh Tuấn từng lọt top “Những công ty B2B hàng đầu châu Á”.

Chuyển hướng kinh doanh cầm đồ

Đúng 10 năm sau khi thành lập công ty về an ninh mạng, ông Phùng Anh Tuấn tiếp tục khởi nghiệp với dự án cầm đồ F88.

Ông từng nhiều lần chia sẻ về lý do thành lập F88. Ông kể thực tế mình khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, nhưng rất chật vật. Cuối tháng, sau khi trả chi phí lương cho nhân viên xong thì hết tiền, nhiều khi doanh thu chưa bù được chi phí, nên có những lúc phải mang đồ đi cầm cố.

F88 đang có hơn 800 chi nhánh trên cả nước. Ảnh: F88

Theo ông, cầm đồ là một kênh có thể huy động được tiền nhanh chóng để xử lý công việc trước mắt. 10 năm sau, ông vẫn thấy đây là một dịch vụ tiềm năng, vì rất nhiều người có nhu cầu cần vốn gấp. Khởi nghiệp với F88, ông thấy rằng đây là một cơ hội lớn, nếu có thể làm được thì sẽ tạo ra một kênh tiếp cận tài chính nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu.

Các loại hình dịch vụ chính của F88 hiện nay là cho vay cầm cố, gồm vay đăng ký xe máy và ô tô; vay online được hỗ trợ thông qua ứng dụng trực tuyến.

Đặc biệt, F88 giới thiệu mình là “giải pháp tài chính đáng tin cậy”, với một loạt tính năng như cho vay siêu nhanh 15 phút là có tiền, hợp đồng minh bạch, bảo mật thông tin và chi nhánh khắp cả nước.

Cầm cố xe máy hầu như luôn là mảng mang lại doanh thu lớn nhất cho F88. Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset, giai đoạn 2019-2021, tỷ trọng tăng trưởng kép về tăng trưởng hợp đồng mở mới các loại của F88 lên tới 82%.

CEO F88 Phùng Anh Tuấn từng chia sẻ với truyền thông rằng ông rất bức xúc với chiêu trò đòi nợ kiểu bôi xấu người vay. Ông nói F88 đã tự đặt một tiêu chuẩn rất cao về sự hài lòng của khách hàng, bao gồm cả khách trả nợ trễ hạn. Có như vậy, doanh nghiệp mới khác biệt, có khách hàng và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, tại TP.HCM, trụ sở F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp và hàng loạt chi nhánh F88 của doanh nghiệp tại TP.HCM đã bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.HCM khám xét, kiểm tra từ trưa 6/3.

Nhiều thông tin cho biết F88 bị điều tra vì nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản đòi nợ. Trong khi đó, CEO F88 Phùng Anh Tuấn thông tin cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan một nhân sự của F88.