Chạy 2.000km, xe điện VinFast VF9 bán lại giá bất ngờ

24/01/2024 10:10 AM (GMT+7)

VinFast VF9 đang được người dùng rao bán lại khá nhiều và mức giá đã rẻ hơn trước để khách hàng có nhu cầu dễ dàng sở hữu.

VinFast VF9 là dòng xe "anh cả" của thương hiệu Việt được định vị trong phân khúc SUV Full-Size. Mẫu xe này được mở bán từ tháng 3/2023 và hiện nay đang có rất nhiều xe cũ trên thị trường với mức giá rẻ hơn nhiều so với lăn bánh thời điểm mua mới.

Đặc biệt, những xe VinFast VF9 có số ODO khá thấp nhưng vẫn được rao bán trên thị trường xe cũ.

Chạy 2.000km, VinFast VF9 bán lại giá bất ngờ

Trên thị trường xe cũ hiện nay, một vài chiếc VinFast VF9 đã được các salon xe cũ chào bán với mức giá khác nhau.

Chạy 2.000km, VinFast VF9 bán lại giá bất ngờ. Ảnh Văn Hoàng.

Theo đó, chiếc VinFast VF9 Plus 6 chỗ trong bài viết được một salon xe cũ chào bán khi mới chỉ chạy 2.000km đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng xe điện tại Việt Nam. Được biết, đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV Full Size - VinFast VF9 Plus tại Việt Nam với những trang bị dồi dào.

Phóng viên đã liên hệ và được biết salon xe cũ đang chào bán VinFast VF9 này với giá 1,150 tỷ đồng, tức rẻ hơn vài tháng trước đến cả trăm triệu đồng. Đặc biệt, so với giá lăn bánh xe mới của VinFast VF9 Plus khoảng 1,4 tỷ đồng cho bản Plus 6 chỗ. Như vậy, sau 2.000kmkm lăn bánh trải nghiệm, chủ nhân VinFast VF9 chấp nhận lỗ gần 300 triệu đồng.

Rõ ràng, với một chiếc xe lướt cao cấp như VinFast VF9, mức lỗ trên vẫn được coi là thấp sau khi đã đăng ký và ra biển. Đây là cơ hội tốt để người dùng tiết kiệm một khoản chi phí lớn khi muốn trải nghiệm VinFast VF9 lướt đầu tiên này.

Xe ô tô điện VinFast VF9 trang bị đẳng cấp

Là chiếc SUV Full-Size, VinFast VF9 có kích thước lớn gồm dài x rộng x cao lần lượt là 5.120 x 2.000 x 1.721 (mm). Ngoại hình xe VF9 vạm vỡ với thiết kế hiện đại nhờ hệ thống đèn pha LED Matrix có khả năng thích ứng.

Xe dùng bộ mâm 21 inch với tạo hình bắt mắt và cửa xe dạng ẩn dưới thân để giảm hiệu số cản gió. Đặc biệt, VinFast VF9 còn có trang bị cửa hít mà trong tầm giá hơn 1 tỷ đồng không xe nào ở Việt Nam có được.

VinFast VF9 có thiết kế ấn tượng. Ảnh Văn Hoàng.

Nội thất VinFast VF9 ấn tượng với màn hình trung 15,4 inch tích hợp hệ thống trợ lý ảo vivi, xe còn nhiều tiện nghi khác như sạc không dây, điều hoà tự động, cửa sổ trời toàn cảnh.

Điểm nhấn của VinFast VF9 Plus đến từ ghế thương gia ở hàng thứ 2 với khả năng chỉnh điện và 5 chế độ massage không xe nào cùng tầm giá có được.

Động cơ điện trên VinFast VF9 sản sinh công suất tối đa 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 640 Nm cùng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,5s.

VF 9 có hai phiên bản pin, trong đó bản tiêu chuẩn chạy được quãng đường 485 km, bản nâng cao di chuyển được 680 km cho mỗi lần sạc đầy.

Tính năng an toàn trên VinFast VF9 đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn 5 sao của Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Xe được trang bị tới 11 túi khí cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe an toàn phần, triệu tập xe thông minh.