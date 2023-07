Chị em U40 nên sắm váy áo màu trung tính

Với các chị em trong độ tuổi U40, bạn nên tránh diện những tông màu quá sáng hoặc quá nổi, vì chúng có thể khiến bạn trông già và sến hơn. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các gam màu trung tính như: trắng, be, xám, đen,... Mặc dù không phải là những màu nổi bật, nhưng khả năng biến hóa và ''hack tuổi'' của chúng lại cực kỳ đáng gờm!

1. Phù hợp nhiều tông da

Việc lựa chọn được màu sắc phù hợp cho làn da đóng vai trò hết sức quan trọng. Cho dù bộ váy của bạn có đắt tiền đến mấy nhưng lại sở hữu gam màu kén da thì cũng dễ dàng khiến bạn trở nên quê mùa và già dặn.

Ưu điểm nổi bật nhất của gam màu trung tính chính là phù hợp với nhiều tông da. Các gam màu này có sắc độ nhẹ nhàng, mát mắt nhờ vậy dù bạn thuộc da ngăm hay da trắng cũng có thể an tâm lựa chọn. Chưa kể, khi diện đồ trung tính làn da của bạn sẽ trông tươi sáng và rạng rỡ hơn chứ không tạo cảm giác nhợt nhạt như những màu quá nổi.

2. Có thể kết hợp với nhiều màu sắc

Có thể nói, trang phục mang tông màu trung tính chính là ''cứu tinh'' cho những chị em thường xuyên cảm thấy ''không có gì để mặc'' hay những nàng ''mù mờ'' thời trang. Bạn có thể kết hợp những item cùng thuộc tông trung tính với nhau hoặc sử dụng chúng để làm giảm độ sặc sỡ của các gam màu nóng. Không những vậy, khi kết hợp các item trung tính cho outfit, vẻ ngoài của bạn sẽ trông thanh lịch, tinh tế hơn mà vẫn thể hiện được cá tính của bản thân.

3. Mang lại diện mạo sáng sủa, tươi tắn

Các tông màu trung tính không rực rỡ như các gam màu nóng, tuy nhiên xét về khả năng tôn da thì chúng không hề thua kém, thậm chí còn có những gam màu rất được ưa chuộng như: trắng hay be. Đây cũng chính là điểm cộng thứ 3 của màu trung tính. Các chị em trong độ tuổi U40 nên kết thân ngay với những mẫu áo, mẫu váy mang gam màu này để có thể ''hack tuổi'', giúp khuôn mặt bừng sáng và rạng rỡ hơn. Nếu không tính các màu trung tính trầm tối, bạn có thể lựa chọn những màu sáng như: be, nâu, ghi, trắng, xám. Chúng sẽ giúp bạn trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của bản thân.

Theo PNVN