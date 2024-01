Chậu lan hồ điệp khổng lồ giá hơn 1 tỷ đồng

Đoàn kiểm tra do đích thân Giám đốc Phạm Khánh Phong Lan cùng các thành viên Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thực hiện, đã kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên nhiều loại bánh mứt để test nhanh, kiểm tra định tính hàn the và các nhiều chỉ tiêu an toàn khác.