Chuẩn bị hành trang cho năm học mới

Khách hàng mua sắm tại Nhà sách Hồng Ân, quận Ninh Kiều.





Chị Nguyễn Thị Thùy Ngân, ở đường 3 Tháng 2, quận Ninh Kiều, cho biết: "Dụng cụ học sinh trên thị trường rất đầy đủ và đa dạng. Với mặt hàng dụng cụ học tập, nếu như trước đây phần lớn là hàng ngoại nhập thì năm nay, các sản phẩm sản xuất trong nước như Thiên Long, Hải Tiến, Thành Ðạt, Hồng Hà, Bến Nghé, Kim Long,… cũng khá nhiều, tôi và nhiều phụ huynh rất an tâm về chất lượng sản phẩm, giá lại hợp với túi tiền".

Theo các cửa hàng kinh doanh sách và thiết bị học tập tại khu vực trung tâm TP Cần Thơ như Nhà sách Giáo dục, Hồng Ân, Ngô Quyền, các điểm kinh doanh văn phòng phẩm và các siêu thị, không khí kinh doanh cho năm học mới rất sôi động. Các đơn vị đã dự trữ hàng hóa từ sớm nên nguồn hàng đảm bảo đủ cung ứng với giá ổn định, phong phú về kiểu dáng và mẫu mã. Bên cạnh các thương hiệu Việt như Thiên Long, Bến Nghé, Vĩnh Tiến, Hồng Hà, Thành Ðạt còn có nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Ðức, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc… Tại các hệ thống nhà sách lớn như Nhà sách Phương Nam, Nhà sách Fahasa còn có các sản phẩm đặc biệt như tập với bìa thiết kế độc quyền, các bộ dụng cụ học tập theo chủ đề (màu sắc, nhân vật phim hoạt hình), tổ chức các mini game (trò chơi có thưởng) tặng phiếu mua hàng, giảm giá dụng cụ học tập trung bình từ 10-30%, tùy loại và điểm bán.

Mặt hàng hộp, bóp đựng viết hàng nhập khẩu vẫn chiếm phần lớn, chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc, một số ít hàng cao cấp nhập khẩu từ Ðức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, các sản phẩm bày bán hầu hết có dán tem kiểm định và địa chỉ nhà phân phối rõ ràng, giá trung bình 45.000-145.000 đồng/cái. Bộ dụng cụ để bàn (thước, keo dán, viết compa, kéo, gôm,...) giá từ 8.000-135.000 đồng/cây (bộ); bộ thước (compa, thước thẳng, thức đo độ, eke) giá từ 26.500-185.000 đồng/bộ, tùy loại. Các loại bút chì màu cũng rất đa dạng, giá từ 16.500-160.000 đồng/hộp, tùy theo loại và số lượng màu (12 hoặc 24 màu). Các loại viết chì, viết mực nước, viết bi giá trung bình 3.500-15.000 đồng/cây. Ðèn bàn cho học sinh phần lớn là loại bảo vệ mắt giá khoảng từ 99.000-599.000 đồng/chiếc, tùy loại.

Sản phẩm tập học sinh phần lớn là hàng sản xuất trong nước, có độ trắng cao, chất lượng giấy tốt, dòng kẻ rõ ràng, mẫu mã đẹp, tùy theo chất lượng giấy, độ dày (loại 48, 96, 100 hoặc 200 trang) mà giá khác nhau. Dùng cho học sinh có loại 5 ô ly, 4 ô ly hoặc kẻ ngang với các mức giá: thương hiệu Campus giá từ 9.400-25.000 đồng/cuốn (50-200 trang); các thương hiệu Thiên Long, Hải Tiến, Thành Ðạt, Fahasa, PNC... giá từ 5.300-12.500 đồng/cuốn, tùy loại. Bên cạnh đó còn có các loại giấy kiểm tra dành cho các cấp học sinh, giá 16.000 đồng/20 tờ đôi (Campus), 13.000 đồng/15 tờ đôi (Hồng Hà), 14.000-28.500 đồng/15-20 tờ đôi (Thiên Long)...

Với mặt hàng đồng phục học sinh, theo các điểm kinh doanh, giá sản phẩm tương đương so với năm ngoái, một số loại tăng cũng khoảng 10.000-15.000 đồng/bộ. Tại Cần Thơ, các trường đều có đồng phục riêng nên tùy theo trường có mẫu khác nhau. Tại trung tâm quận Ninh Kiều, phụ huynh có thể tìm mua tại các cửa hàng kinh doanh đồng phục: Cửa hàng kinh doanh hàng may mặc Yến, đường Nguyễn An Ninh; cửa hàng kinh doanh đồ thể thao Hưng, đường 30 Tháng 4; cửa hàng Subi đường Nguyễn Khuyến, hệ thống Cửa hàng May Tây Ðô... với giá từ 165.000-315.000 đồng/bộ, tùy theo cấp học.

Ba lô để đựng sách và dụng cụ học tập, sản phẩm rất thuận tiện khi di chuyển, đặc biệt là có thể chứa rất nhiều đồ. Với mẫu mã ba lô đeo vai, ba lô cần kéo, sản phẩm với các thương hiệu như Miti, Sakos, Meta, Tokyo Life, Aeon Topvalu, Nikie, Adidas,… Dành cho học sinh tiểu học, các sản phẩm với những hình mẫu ngộ nghĩnh của những nhân vật phim hoạt hình hoặc siêu nhân còn có loại ba lô chống gù lưng (có cả loại dành cho bé đi mẫu giáo) giá từ 379.000-645.000 đồng/chiếc (đối với sản phẩm trong nước), từ 1,2-5 triệu đồng/chiếc (sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Ðức). Với học sinh THCS, THPT có thể chọn đa dạng các loại các ba lô, trong đó đặc biệt loại ba lô siêu nhẹ giá trên dưới 350.000 đồng/chiếc, phổ biến là thương hiệu Miti, Sakos,...

Tại các cửa hàng kinh doanh đồ nội thất cũng ưu tiên bày bán các sản phẩm dành cho học sinh, như bàn, ghế, giá sách… Ðối với học sinh tiểu học, các loại bàn học bằng gỗ công nghiệp MDF phủ PVC vẫn là những sản phẩm được ưa chuộng. Sản phẩm được thiết kế đa dạng với các tông bắt mắt như xanh, vàng, đỏ cùng các họa tiết được trẻ em yêu thích như Doraemon, công chúa Barbie, công chúa Bạch Tuyết, siêu nhân, trái táo, ngôi sao… có nhiều kích thước 80, 100, 120cm và chiều cao 150, 160, 180cm; giá trung bình 1,2-4,2 triệu đồng/chiếc (chưa có ghế). Học sinh lớn có thể chọn các mẫu bàn học lớn có thể đặt được máy vi tính/laptop, bằng chất liệu gỗ xoan đào, gỗ cao su ghép, gỗ sồi, gỗ tràm bông vàng... giá trung bình 5,5-12 triệu đồng/chiếc, chưa kèm ghế. Ngoài các mẫu thiết kế sẵn, các phụ huynh cũng có thể đặt cửa hàng làm riêng theo sở thích (giá tùy theo loại gỗ và độ cầu kỳ của sản phẩm) với thời gian chờ khoảng 10-15 ngày. Hiện nay có không ít các cửa hàng kinh doanh hàng nội thất tồn kho, hàng thanh lý; do đó để tiết kiệm chi tiêu, phụ huynh có thể tìm mua sản phẩm tại các cửa hàng kinh doanh nội thất cũ, nội thất tồn kho với giá bán rẻ hơn giá hàng mới từ 30-70%, tùy theo chất lượng và độ mới của sản phẩm.