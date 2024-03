Chứng khoán lại rực lửa phiên đầu tuần, VN-Index mất gần 14 điểm

VN-Index giảm gần 14 điểm phiên giao dịch hôm nay, về 1.267,86 điểm.

Sáng ngày 24/3, toàn bộ hệ thống của Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được.

Bước sang phiên giao dịch sáng đầu tuần (ngày 25/3), các nền tảng giao dịch của VNDirect vẫn chưa hoạt động trở lại. Theo thông báo mới nhất từ VNDirect, công ty cũng đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDirect cho an toàn của thị trường.

"Rất nhiều cá nhân hoặc đội nhóm lợi dụng thời điểm này để tung các tin đồn bất lợi ảnh hưởng tới thị trường và VNDirect. VNDirect thông báo, đây chỉ là sự cố bị tấn công và đã được khắc phục. VNDirect cam kết sẽ cố gắng hết sức để đưa giao dịch trở lại trong thời gian sớm nhất", thông báo của VNDirect nêu rõ.

Ngoài ra, VNDirect cũng khẳng định, toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công.

"Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại và VNDirect đang nỗ lực tối đa để khôi phục toàn bộ hệ thống, hạn chế ảnh hưởng gián đoạn đến việc giao dịch của khách hàng ngày hôm nay", phía VNDirect nêu.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay, mã cổ phiếu VND của VNDirect đang giảm 2,47% về 23.700 đồng/CP với khối lượng khớp kỷ lục tới hơn 86,27 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán 2,19 triệu đơn vị.

Một mã cổ phiếu khác cũng gây chú ý trong phiên hôm nay là NVL. Phiên hôm nay mã này tăng 3,51% lên 17.700 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 110,4 triệu đơn vị, và vẫn còn 2,19 triệu đơn vị dư mua.

Mã cổ phiếu HPX phiên hôm nay vẫn tăng nóng, đây là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của mã cổ phiếu này. Đóng cửa phiên hôm nay, mã này đạt 8.010 đồng/CP với khối lượng khớp hơn 34,55 triệu đơn vị và vẫn còn hơn 5,41 triệu đơn vị dư mua ở mức giá trần.

Trong phiên giao dịch buổi chiều nay, có thời điểm VN-Index giảm sâu tới hơn 16 điểm trước khi hồi nhẹ vào giờ đóng cửa. Nhìn chung, phiên hôm nay nhóm ngân hàng tác động khá tiêu cực lên chỉ số VN-Index. Theo đó, trong 10 mã cổ phiếu "đè" chỉ số mạnh nhất, có 6 mã thuộc nhóm ngân hàng gồm: BID, CTG, VCB, ACB, MBB và STB.

Ngoài ra, các mã vốn hóa lớn khác cũng ảnh hưởng tiêu cực cho chỉ số VN-Index là GVR, MSN, HPG và VRE.

Chiều ngược lại, NVL, VIC và VPB đang là những mã đóng góp tích cực cho chỉ số.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,94 điểm (-1,09%) về 1.267,86 điểm; trong khi HNX-Index giảm nhẹ 0,87 điểm (-0,36%) về 240,81 điểm và UPCoM-Index tăng nhẹ 0,14 điểm (0,15%) lên 91,09 điểm.

Giá trị giao dịch trong phiên hôm nay trên cả 3 sàn đạt hơn 32,8 nghìn tỷ đồng.