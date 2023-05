Chứng khoán tuần qua: Cổ phiếu nhỏ nổi sóng, FLC chưa hẹn ngày trở lại

Tâm điểm penny, FLC lỗi hẹn

Phiên cuối tuần, trên HoSE, các cổ phiếu trụ như VIC, BID, GAS, SAB suy yếu. VIC đóng cửa giảm 1,14%, BID giảm 0,8%, GAS giảm 1,06%, SAB giảm 1,58%. Điểm chung là các cổ phiếu này đều có thanh khoản rất nhỏ trong đợt ATC. Rõ ràng là bên bán không gây sức ép gì đột biến, chỉ là lực cầu quá yếu nên giá rơi sâu. Tổng thanh khoản khớp lệnh của rổ VN30 giảm tới 25% so với hôm qua, chỉ đạt hơn 2.656 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 3 tuần.

Cổ phiếu nhỏ gây chú ý, với loạt mã tăng kịch trần ABS, QCG, SGR, SJF, TDH, TMT, FIT, ICT, TSC, VPG, CMV…

Ngoài nhóm kịch trần, khá nhiều cổ phiếu thanh khoản 30-40 tỷ tới trên trăm tỷ đồng có mức tăng giá 3-6% như SKG, GEX, DPG, DXG, LDG, VIX, TCH, CII. Sàn HoSE phiên này có 19 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 13 mã tăng giá thì duy nhất SSI và STB thuộc rổ VN30 mà hai cổ phiếu này cũng tăng không đáng kể 0,22% và 0,74%.

Dòng tiền đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Hôm nay độ rộng thể hiện trạng thái giao dịch sôi động không kém gì đợt tăng đầu tháng 5. Cổ phiếu penny đình đám một thời là FLC có diễn biến mới đáng chú ý. FLC mới đthông báo, doanh nghiệp này không thể công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 25/5 như dự định.

Theo FLC, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã cơ bản hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, FLC và UHY đang tồn tại một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên. Do vậy, việc báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của FLC vẫn chưa thể hoàn thành.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5. Với quyết định này, cổ phiếu FLC chỉ được phép giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.Tuy nhiên, ngay sau đó, HNX khẳng định, cổ phiếu FLC vẫn nằm trong diện đình chỉ giao dịch, chiếu theo văn bản ngày 24/2 mà HNX công bố trước đó.

Kỳ vọng cổ phiếu đầu tư công

Tâm điểm đáng chú ý là các cổ phiếu đầu tư công, HTN tăng trần. EVG, FCN, C4G, BCC, HBC, VCG cùng tăng giá.Với quyết tâm rất rõ của Chính phủ, đầu tư công được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ từ nay đến cuối năm 2023 để trở thành đầu kéo và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công cũng có dấu hiệu tăng tích cực trong 2 tuần trở lại đây. Trong quý I/2023, các doanh nghiệp đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả mới chỉ giúp các doanh nghiệp hoàn thành 8 - 12% kế hoạch doanh thu cả năm (VCG đạt 12%, C4G và LCG lần lượt hoàn thành 10,2% và 8,5%). Riêng HHV đạt 21,8% do mảng thu phí BOT chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Lý do chủ yếu là đặc thù ngành xây dựng thường ghi nhận doanh thu lớn vào những quý cuối năm.

Trong báo cáo mới đây, VNDirect nhận thấy có 4 yếu tố hỗ trợ để đẩy nhanh hơn nữa các dự án đầu tư công trong năm nay.

Thứ nhất, nợ công của Việt Nam đã giảm từ 51% xuống 40% trong giai đoạn 2016 - 2022 (ước tính của IMF), thấp hơn nhiều so với trần nợ công của Việt Nam là 60% GDP, nhờ tăng trưởng GDP khá và kiểm soát chi tiêu chặt chẽ. Nợ công thấp tạo dư địa cho việc mở rộng chính sách tài khóa để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thứ hai, tính đến ngày 10/5, trên thị trường sơ cấp, lợi suất trái phiếu chính phủ (TPCP) kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm 167 và 170 điểm cơ bản so với đầu năm, xuống lần lượt là 3,0% và 3,1%. Trên thị trường thứ cấp, lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm và 10 năm của Việt Nam giảm lần lượt 242 và 189 điểm cơ bản so với đầu năm, xuống lần lượt 2,6% và 3,2%.

Thứ ba, lạm phát của Việt Nam giảm xuống 2,8% so với cùng kỳ trong tháng 4/2023 từ mức 4,2% so với cùng kỳ trong quý I/2023. Khi áp lực lạm phát giảm bớt, Chính phủ có thể cân nhắc nới lỏng chính sách tài khóa để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thứ tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải hoàn tất công tác chuẩn bị để khởi công 3 tuyến đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và 2 đường vành đai gồm vành đai 4 Hà Nội và vành đai 3 TP. HCM. Các dự án này cần khởi công trước 30/6 năm nay.

Do đó, VNDirect giữ nguyên dự phóng vốn nhà nước thực hiện tăng 25% so với thực tế thực hiện năm 2022. Nhóm phân tích VNDirect tin rằng, các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng sẽ được hưởng lợi lớn từ xu hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong giai đoạn 2023 - 2025. Sau khi liên tiếp được chỉ định thầu tại các dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 (đầu năm 2023), các công ty xây dựng hạ tầng hàng đầu đã ghi nhận giá trị backlog (đơn hàng tồn đọng) tăng đáng kể.





