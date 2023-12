Cổ đông của Đường Quảng Ngãi sắp nhận thêm cổ tức

Cụ thể, Đường Quảng Ngãi chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách vào ngày 11/1/2024 - ngày giao dịch không hưởng quyền vào 10/1/2024.

Mía là nguyên liệu làm ra đường mía. Ảnh tư liệu





Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đường Quảng Ngãi cần chi hơn 3.569 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này. Ngày thanh toán dự kiến vào 24/1/2024.

Trước đó, hồi đầu tháng 9 vừa qua, Đường Quảng Ngãi đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 10% (chi hơn 3.569 tỷ đồng).

Trong năm 2023, QNS dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 tối thiểu ở mức 15%. Như vậy, sau khi hoàn tất tạm ứng cổ tức đợt 2/2023, tổng mức cổ tức 2023 mà Đường Quảng Ngãi chi trả cho năm 2023 là 20% - vượt kế hoạch tối thiểu mà công ty đã đề ra.

Bên cạnh việc chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2023, Đường Quảng Ngãi cũng thông báo ngày 15/2/2024 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian dự kiến tổ chức họp vào Thứ bảy, ngày 30/3/2024.

Đường Quảng Ngãi lên kế hoạch lợi nhuận 2024 "đi lùi"

Ở một diễn biến khác, Hội đồng quản trị Đường Quảng Ngãi cũng đã thông qua ước thực hiện năm 2023 và đề ra mục tiêu kinh doanh cho năm 2024.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đường Quảng Ngãi năm 2024. Nguồn: QNS

Trong đó, Đường Quảng Ngãi ước tính kết quả kinh doanh 2023 tăng trưởng mạnh so với năm trước, ước đạt 10.200 tỷ đồng doanh thu và hơn 2.145 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 19% và 67% so với kết quả thực hiện năm trước. Còn so với kế hoạch năm, Công ty vượt 21% chỉ tiêu doanh thu và 113% mục tiêu lãi sau thuế.

Bước sang năm 2024, Đường Quảng Ngãi dự kiến hoạt động kinh doanh đi lùi với 9.000 tỷ đồng doanh thu và 1.341 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 12% và 38% so với ước thực hiện năm nay.