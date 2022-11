Cổ đông nội bộ sẽ mua ròng 2.300 tỉ đồng để đỡ giá cổ phiếu

02/11/2022 6:30 AM (GMT+7)

Theo thống kê của FiinTrade, trong 3 tháng trở lại đây, cổ đông là lãnh đạo và người liên quan của các doanh nghiệp đã liên tiếp mua ròng cổ phiếu. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán không mấy tích cực khi chỉ số VN-Index lao dốc mạnh, động thái này khiến giá nhiều cổ phiếu giảm 50-70% từ đỉnh.

Dự kiến trong tháng 11-2022, cổ đông nội bộ sẽ mua ròng 1.100 tỉ đồng từ lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan; mua ròng 1.200 tỉ đồng từ các cổ đông tổ chức lớn (sở hữu trên 5%). Như vậy, tổng giá trị mua ròng từ cổ đông nội bộ trong tháng này dự kiến lên tới 2.300 tỉ đồng.

Chỉ số giá nhóm cổ phiếu bất động sản đã giảm 19% trong 3 tháng gần đây và 4% trong tuần vừa qua với áp lực bán không ngừng tăng lên.

Nếu so với các giai đoạn mua ròng trước đây, giá trị giao dịch nêu trên chưa có đột biến. Tuy nhiên, nếu so với quy mô thanh khoản thị trường hiện chỉ khoảng 10.000 tỉ đồng/phiên, giảm mạnh so với 20-25.000 tỉ đồng/phiên hồi năm ngoái, lực mua ròng này sẽ có vai trò hỗ trợ giá cổ phiếu.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là nhóm cổ phiếu được cổ đông nội bộ, chủ yếu là các tổ chức và ban lãnh đạo, đăng ký mua vào tích cực nhất với giá trị mua ròng dự kiến khoảng 2.100 tỉ đồng. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào 1 số cổ phiếu giảm giá khá sâu trong những tháng gần đây như NVL, KDH, NLG, DXG và DIG. Đây cũng là những cổ phiếu thường xuyên có giao dịch mua - bán của các lãnh đạo và người liên quan.

Liên quan đến nhóm bất động sản, kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 1-11, cổ phiếu của các doanh nghiệp có sự phân hóa mạnh. Trong khi một số cổ phiếu tăng kịch trần với sắc tím như NBB, HDC, DIG hoặc tăng mạnh với sắc xanh như CEO, CII, HBC, SCR…, vẫn có nhiều cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh như HDG, NLG, NTL, VCG…

Theo Người Lao Động