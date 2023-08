Cổ phiếu "bay màu" gần 400.000 đồng/CP trong 1 phiên giao dịch đang làm ăn ra sao?

Cổ phiếu XDC "bay màu" gần 400.000 đồng/CP trong 1 phiên. Ảnh: tinnhanhchungkhoan.vn

Cụ thể, trong phiên giao dịch hôm nay (10/8), cổ phiếu XDC đã bất ngờ giảm sàn tới 39,99% so với phiên trước, từ mức gần 1 triệu đồng/CP rơi xuống còn 600.000 đồng/CP. Theo đó, từ mức giá 999.900 đồng/CP, XDC đã lao dốc tới 399.900 đồng/CP chỉ trong một phiên. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch chỉ vỏn vẹn 200 cổ phiếu.

Biến động của giá cổ phiếu XDC khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường cảm thấy bất ngờ: Vì sao lại có mức biến động lên tới gần 40% chỉ trong 1 phiên?

XDC giảm tới gần 400.000 đồng/phiên, vì sao?

Theo tìm hiểu của Thế Giới Tiếp Thị, từ ngày 30/6 đến nay, cổ phiếu XDC không phát sinh giao dịch trên thị trường (tổng cộng 27 phiên không có giao dịch).

Trước đó, cổ phiếu này đã tăng một mạch từ vùng khoảng 14.000 đồng/CP vào tháng 5/2023 lên tới mức thị giá cao nhất trên sàn chứng khoán là 999.900 đồng/CP vào cuối tháng 6 (ngày 29/6).

Trong phiên giao dịch này (ngày 29/6), cũng chỉ có 305 cổ phiếu được giao dịch.

Theo quy định hiện hành, đối với cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên giao dịch liên tiếp, trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại, biên độ dao động giá được áp dụng là +/-40% so với giá tham chiếu. Vì vậy, trong phiên giao dịch hôm nay (10/8), cổ phiếu XDC giảm sàn nên biến động tới -39,9% so với phiên trước.

Được biết, XDC cũng là mã chứng khoán đang thuộc diện bị cảnh báo từ ngày 13/7 đến nay, do chưa họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Theo ban lãnh đạo XDC, do DN đã được cổ phần hóa hoàn tất vào tháng 11/2022, đến tháng 12/2022 tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu và triển khai thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh sau loại hình công ty cổ phần.

Hiện tại, XDC đang phải bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và do đặc thù công ty cổ phần hóa và yếu tố khách quan, các kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng đã được thông qua tại kỳ họp lần đầu, nên xin không tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

XDC đang làm ăn ra sao?

Theo tìm hiểu, Công ty CP Xây dựng Công trình Tân Cảng tiền thân là đơn vị công binh thuộc Quân chủng Hải quân. Qua nhiều lần sáp nhập, năm 2007, Công ty chính thức được thành lập, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nắm 100% vốn.

Để thực hiện cổ phần hóa, ngày 21/10/2022, gần 3,28 triệu cổ phiếu của Xây dựng Công trình Tân Cảng đã được chào bán đấu giá công khai lần đầu ra công chúng (tỷ lệ khoảng 36% cổ phần), với giá khởi điểm 15.322 đồng/CP, tương ứng giá trị huy động dự kiến hơn 50 tỷ đồng.



Tuy nhiên chỉ có 3 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá và mua thành công 8.200 cổ phần, với giá bình quân 15.502 đồng/CP, tổng số tiền thu được là hơn 127 triệu đồng.

2 tháng sau đó, 8.200 cổ phiếu XDC đã được giao dịch trên sàn UpCOM.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu của XDC trong năm 2019 đạt 530 tỷ đồng, tuy nhiên từ năm 2020, kết quả kinh doanh của XDC bắt đầu đi xuống.

Năm 2021, XDC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 329 tỷ đồng và 9,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,4% và 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của XDC, năm 2020 tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh kéo dài, nên doanh thu giảm so với năm 2019 và cũng thấp hơn so với các năm trước.

Sang năm 2022, doanh thu thuần của XDC ở mức 279,4 tỷ đồng, trong đó mảng xây lắp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu còn lãi ròng đạt 7,6 tỷ đồng, giảm 18% so với năm trước đó.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của XDC là 229 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 162,5 tỷ đồng. Hiện công ty này có vốn điều lệ 90 tỷ đồng.