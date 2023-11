Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (28/11): Lướt sóng tỷ lệ 20%-30% những cổ phiếu đang thu hút lực cầu tốt

Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua (27/11), nhóm cổ phiếu ngân hàng đã gia tăng sức ép khiến VN-Index kết phiên giảm hơn 7,5 điểm, về mốc 1.088,06 điểm. HNX-Index giảm 2,21 điểm (0,98%), về mức 223,89 điểm. Sắc đỏ chiếm phần lớn trong rổ VN30 với 23 mã giảm, 5 mã tăng và 2 mã tham chiếu.

Đáng lưu ý, thanh khoản thị trường giảm mạnh về mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua, chỉ đạt hơn 13.250 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ Điện Lạnh được khuyến nghị năm giữ với giá mục tiêu 1 năm là 65.600 đồng/CP. Ảnh: REE

VN-Index có thể test lại ngưỡng hỗ trợ 1.063-1.075 điểm

Phiên giao dịch hôm nay (28/11), các công ty chứng khoán đưa ra nhận định thị trường có thể sẽ giảm để VN-Index kiểm định lại hỗ trợ tại vùng 1.080-1.085 điểm, khuyến nghị các NĐT chỉ giao dịch lướt sóng T+ với tỷ lệ từ 20 - 30%.

Theo Chứng khoán Vietcap (VCI), dự báo thị trường có thể sẽ giảm để VN-Index kiểm định lại hỗ trợ gần nhất tại vùng 1.080-1.085 điểm. Nếu lực vẫn có cường độ yếu, nhiều khả năng VN-Index sẽ hồi phục trở lại trong phiên chiều để kiểm định sức mạnh của bên mua.

Trường hợp lực mua đủ mạnh giúp chỉ số tăng giá và thanh khoản, vượt lên trên đường MA5 ở 1.110 điểm, thị trường sẽ có thêm cơ hội quay trở lại đà tăng.

Ngược lại, nếu lực mua cho thấy cường độ yếu, VN-Index có thể đi ngang một vài phiên trước khi tiếp tục giảm.

Trong khi đó, Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) thì nhận xét, phiên giao dịch ngày 27/11, thị trường dù giảm điểm nhưng thanh khoản mới là điều đáng quan tâm của giới đầu tư. Theo đó, khối lượng giao dịch trong phiên giảm rất mạnh, hơn nhất trong khoảng hơn một tháng nay (sụt giảm 34% so với mức trung bình 20 phiên).

Khối lượng sụt giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm vẫn cho thấy sự thận trọng cao độ của giới đầu tư.

Mặc dù vậy, áp lực bán tháo theo quan sát của CSI là không xảy ra. Khả năng VN-Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ 1.063 -1.075 điểm một lần nữa trong tuần này trước khi lấy lại tín hiệu tích cực hơn.

CSI vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tăng thêm tỷ trọng ở những mã cổ phiếu đang có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc, quay về ngưỡng hỗ trợ trên.

Cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long được khuyến nghị mua. Ảnh: NLG

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index đang nằm dưới đường trung bình đồng MA20 cùng với sự sụt giảm mạnh về thanh khoản cho thấy lực cầu vẫn đang khá rụt rè, và chưa sẵn sàng tham gia lại thị trường sau những nhịp rung lắc mạnh.

Thêm vào đó, góc tăng của VN-Index đối với vùng mây ichimoku đã hẹp lại khá nhiều cho thấy thị trường sẽ gặp khó trong thời gian tới.

"Áp lực bán vẫn có thể gia tăng trong ngắn hạn và sự sụt giảm mạnh về thanh khoản cho thấy lực cầu chưa sẵn sàng tham gia thị trường. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên giao dịch lướt sóng với tỉ lệ từ 20% – 30% đối với những cổ phiếu vẫn đang thu hút lực cầu tốt", chuyên gia VCBS khuyến nghị.

Những mã cổ phiếu nào đáng lưu ý?

Phiên giao dịch hôm nay, Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nắm giữ với cổ phiếu REE của Công ty CP Cơ Điện Lạnh với giá mục tiêu 1 năm là 65.600 đồng/CP (upside 16,6% so với giá đóng cửa ngày 24/11/2023, bao gồm 1.8% tỷ suất cổ tức) dựa trên phương pháp định giá từng phần SoTP.

Quan điểm đầu tư: Năm 2023, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần của REE lần lượt đạt 8.905 tỷ đồng (-5% YoY) và 2.310 tỷ đồng (-14% YoY) chủ yếu do: Lợi nhuận mảng M&E -28% YoY do thiếu dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm và tăng trích lập dự phòng nợ xấu; Doanh thu và lợi nhuận mảng văn phòng tăng +5% YoY và 6% YoY nhờ tăng giá cho thuê bình quân 3% YoY, tỷ lệ lấp đầy bình quân là 97.5%; Doanh thu và lợi nhuận mảng điện giảm -9% YoY, -11% YoY do ảnh hưởng của El nino lên nhóm thủy điện.

Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận thuần đạt 9.573 tỷ đồng (+6% YoY) và 2.790 tỷ đồng (+21% YoY) nhờ sự phục hồi ở tất cả các mảng kinh doanh.

Mảng năng lượng trong năm 2024 được hỗ trợ bởi: (1) công ty liên kết PPC có tổ máy S6 công suất 240MW hoạt động trở lại, (2) tác động của hiện tượng El nino đến nhóm thủy điện giảm so với năm 2023; Chi phí lãi vay giảm nhờ: (1) giảm dư nợ và (2) môi trường lãi suất hạ nhiệt; Mảng cho thuê văn phòng sẽ có thêm tòa nhà Etown 6 đi vào hoạt động từ đầu năm 2024 và giá thuê trung bình tiếp tục tăng 6.5% tiến đến mức của thị trường.

Rủi ro: Thị trường bất động sản vẫn tiếp tục suy yếu làm trì hoãn hoạt động của mảng M&E và tiến độ bàn giao dự án Bồ Xuyên; Các vấn đề môi trường có thể khiến PPC trì hoãn phát điện trở lại bình thường; Tỷ lệ lấp đầy văn phòng cho thuê thấp hơn dự báo.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì khuyến nghị mua cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long.



Quan điểm đầu tư: KBSV dự báo doanh số bán hàng năm 2023 đạt 3.170 tỷ đồng (-61%YoY) đến từ các dự án Akari City, Mizuki Park và Southgate. KBSV điều chỉnh giảm doanh số bán hàng 35% so với báo cáo trước do KBSV quan sát thấy hoạt động bán hàng trong 9T2023 hồi phục chậm.

KBSV kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2024 cải thiện rõ rệt hơn đạt 5.439 tỷ đồng đồng (+72%YoY).

KBSV dự báo lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2023 đạt 498 tỷ đồng (-10%YoY) từ bàn giao dự án Southgate, Izumi City và đẩy mạnh bàn giao dự án Mizuki Park (giai đoạn 2). Khoản lãi từ thoái vốn 25% dự án Paragon sẽ được ghi nhận sang năm 2024 do chờ hoàn thiện thủ tục cập nhật giấy chứng nhận đầu tư.

KBSV duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Nam Long nhờ: (1) Nền tảng cơ bản vững chắc với cơ cấu tài chính an toàn và (2) Các dự án căn hộ trung cấp/vừa túi tiền vẫn thu hút được người mua có nhu cầu ở thực.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 42.200 đồng/CP, cao hơn 15% so với giá đóng cửa ngày 24/11/2023.